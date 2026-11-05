Sporting Cristal se ilusiona con obtener el título del Torneo Clausura y así clasificar a la definición por el título de la Liga 1; sin embargo, también tiene como objetivo conquistar la primera edición de la Copa de la Liga, en el que están clasificado a la gran final.

Recordemos que justamente los celestes disputarán la gran final de la también conocida como Copa Caliente el domingo 15 de noviembre en el Estadio Mansiche de Trujillo solo dos días antes del partido que jugará la selección peruana ante Bolivia, en Matute.

De momento, se entiende que Roberto Mosquera no podrá contar con tres elementos para este duelo: Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Luis Iberico, quienes han sido convocados por Mano Menezes para el cotejo con los altiplánicos.

Sporting Cristal y Alianza Atlético jugarán la final de la Copa Caliente

Esto se puede deducir por el reducido tiempo que pueden tener para recuperarse entre partido y partido, además de no haber participado en los entrenamientos previos. Sin embargo, aún no se les puede descartar al 100%.

Sporting Cristal jugará ante ADT por Liga 1

Antes del receso, Sporting Cristal se enfrentará como visitante a ADT en Tarma, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo se disputará este sábado 7 de noviembre, a partir de la 1.00 p. m.