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Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de la Liga Femenina: fecha, hora y dónde ver la vuelta

Por la vuelta de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina, Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce todos los detalles del encuentro.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima se enfrenta a Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026
Alianza Lima se enfrenta a Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026 | Foto: Liga Profesional de Fútbol
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Alianza Lima recibe a Sporting Cristal, por el duelo de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Este encuentro se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva y promete mucha emoción de principio a fin.

Perú y Bolivia juegan un partido amistoso de fecha FIFA en noviembre.

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Recordemos que el cotejo de ida que se jugó en el estadio Alberto Gallardo quedó 1-1. Tamara Alves adelantó para el elenco rimense y la juvenil Jackelin Saavedra anotó el gol de las blanquiazules que significó el empate definitivo.

Cabe señalar que el ganador de esta llave se enfrentará al que salga vencedor de la eliminatoria entre Universitario y Melgar. La ida en Arequipa quedó 3-0 en favor de las rojinegras y la vuelta se disputa el lunes 9 de noviembre en el Monumental.

Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga Femenina

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan por la Liga Femenina

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026?

El partido de vuelta por la semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 entre Alianza Lima vs Sporting Cristal se juega este domingo 8 de noviembre, en Matute.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga Femenina?

Este encuentro que protagonizan Alianza Lima vs Sporting Cristal se disputará a partir de las 13.00 hora peruana (15.00 en Argentina y 19.00 del horario español)

Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga Femenina: dónde ver

El cotejo Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmitido por América, a través de su señal de televisión y también por América TVGO. Además, puedes verlo por Bicolor+, plataforma de streaming oficial de la FPF.

Video: América.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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