Alineaciones de Sporting Cristal vs ADT: el once de Mosquera para lograr la hazaña en Tarma

Partido clave entre Sporting Cristal y ADT en Tarma correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Ambas escuadras tienen la obligación de sumar tres puntos, por lo que nadie guardará nada en lo absoluto. Conoce las alineaciones que alistan los estrategas Roberto Mosquera y Víctor Rivera en busca de conseguir el gran objetivo.

Alineación de Sporting Cristal vs ADT

Este es el once que alista Roberto Mosquera en busca de los tres puntos en Tarma: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Luis Abram, Leonardo Díaz, Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún, Luis Iberico, Santiago González, Maxloren Castro y Hernán Barcos.

Sporting Cristal sueña con el título del Torneo Clausura 2026.

El elenco celeste presenta ciertas variantes en la zona defensiva ante las bajas de Miguel Araujo por lesión y Cristiano Da Silva por acumulación de tarjetas amarillas. Fuera de ello, el plantel se sostiene como en los anteriores compromisos, en el que ha conseguido resultados claves para depender de sí mismos en la lucha por el Torneo Clausura.

Alineación de ADT vs Sporting Cristal

Así prepara su once Víctor Rivera en busca de respetar la casa ante los rimenses: Juan Valencia, Elías Ramos, Joaquín Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Luis Pérez, Ángel Ojeda, Joao Rojas, Aldair Rodríguez, Said Peralta y Juan Lucumí.

ADT necesita del triunfo para librarse del descenso.

El plantel tarmeño registra tres victorias en condición de local en lo que va del Torneo Clausura 2026. En sus últimos cinco cotejos solo vio el triunfo ante CD Moquegua, pero viene de un amargo empate ante Comerciantes Unidos. No ha sido una campaña regular del 'Vendaval Celeste', que ahora está urgido de puntos para no peligrar su permanencia en Primera División.