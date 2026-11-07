Sporting Cristal es consciente de que no puede dejarse nada en su partido ante ADT de Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los celestes se juegan su opción de seguir en la pelea por el título del campeonato y entrar en los playoffs. Sin embargo, se confirmó que han sufrido una ausencia de última hora para el duelo.

Sporting Cristal sufre drástica baja de última hora para trascendental partido ante ADT de Tarma

LÍBERO pudo conocer que el futbolista Rafael Lutiger no integra la lista de convocados para el partido de hoy ante ADT de Tarma. El zaguero de Sporting Cristal tuvo que ser separado del equipo tras sufrir problemas estomacales . De esta forma, tendrá que ceder su lugar en el titularato y acompañar a sus compañeros desde las tribunas.

Rafael Lutiger es baja de última hora en Sporting Cristal para duelo ante ADT.

El central de 25 años es un habitual titular en el esquema de Roberto Mosquera y tenía la misión de comandar la zaga central ante la ausencia de Miguel Araujo por lesión. Sin embargo, los problemas estomacales que padece lo han dejado fuera incluso de la banca de suplentes.

Según informó el periodista Percy Ramos, en la transmisión de ‘L1 MAX’, Rafael Lutiger empezó con las molestias previo al viaje del equipo a Tarma. No obstante, el comando técnico decidió esperarlo hasta el último momento.

Con esto, Sporting Cristal suma su tercera baja en la defensa, ya que Cristiano Da Silva está ausente por suspensión tras acumular cinco tarjetas amarillas en el Torneo Clausura.

Números de Rafael Lutiger en Sporting Cristal

En esta temporada, Rafael Lutiger ha sido un habitual titular con Sporting Cristal. El polifuncional defensa ha disputado 36 partidos entre todas las competiciones, donde ha sumado 3062 minutos y ha aportado con dos goles y una asistencia.