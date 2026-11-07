Sporting Cristal reveló el futuro de Hernán Barcos en el club: “Debe cerrar”

Sporting Cristal está enfocado en su partido frente a ADT de Tarma por la penúltima fecha del Torneo Clausura. Los celestes buscan un triunfo para seguir punteros del certamen y luchar por el título nacional de la Liga 1. No obstante, la directiva ya planifica la conformación del plantel para el próximo año. En ese sentido, en las últimas horas se conoció la decisión del club respecto al futuro de Hernán Barcos.

Sporting Cristal reveló el futuro de Hernán Barcos en el club

En entrevista para el programa 'Fútbol como Cancha' de RPP, Carlos Gonzales, miembro del directorio de Sporting Cristal, confesó que en el club ven con buenos ojos la posibilidad de que el 'Pirata' se quede por una temporada más; sin embargo, señaló que de momento no hay ningún acuerdo y todo dependerá de cómo termine el año y sus planes a futuro.

“Todos sabemos que tener a Hernán Barcos en nuestro club es un lujo y las intenciones de que pueda permanecer, van a estar, pero hay que darle su espacio. Él debe cerrar bien esta etapa y, en base a lo que decida para su futuro, conversaremos”, señaló Gonzales al citado medio.

Hernán Barcos llegó a Sporting Cristal en julio de 2026

De esta manera, el futuro de Hernán Barcos en Sporting Cristal todavía no está definido, aunque desde la directiva celeste existe una predisposición para extender su vínculo. Por ahora, el delantero argentino deberá concentrarse en cerrar de la mejor manera la temporada, mientras que las conversaciones sobre su continuidad quedarán sujetas a su decisión y a los planes de la institución para el 2027.

Números de Hernán Barcos con Sporting Cristal

Desde su llegada al Rímac en julio del presente año, el exjugador de Alianza Lima se convirtió en una de las principales referencias en ofensiva para el esquema de Roberto Mosquera. Hasta el momento, Barcos lleva 19 partidos jugados, entre Torneo Clausura, Copa de la Liga y Copa Sudamericana, con un saldo de 6 goles y 4 asistencias.