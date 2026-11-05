0
LO ÚLTIMO
Lista de convocados de Perú para amistoso ante Bolivia

Sporting Cristal goleó 6-1 a su rival de provincia y se ilusiona con el título nacional

Sporting Cristal logró sacar un magistral rendimiento en campo, venció con contundencia a su rival y dio un paso esencial en su lucha por llegar a los playoffs por el título.

Angel Curo
Sporting Cristal goleó 6-1 a su rival de provincia y se ilusiona con el título nacional
Sporting Cristal goleó 6-1 a su rival de provincia y se ilusiona con el título nacional | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal está enfocado en cerrar la temporada de la mejor manera accediendo a los playoffs finales y posteriormente conseguir el título nacional para darle una alegría a sus hinchas. Precisamente, la algarabía se apoderó de sus hinchas luego de que vencieran por 6-1 a su rival y dieran un paso importante en su objetivo.

Miguel Araujo es baja en Sporting Cristal.

PUEDES VER: Problemas en el Rímac: Miguel Araujo es baja en Sporting Cristal en recta final del Clausura

Sporting Cristal goleó 6-1 a su rival de provincia y se ilusiona con el título nacional

La reserva de Sporting Cristal afronta la recta final de la Liga 3, donde están ubicados en el Grupo 1 con la obligación de acceder a los playoffs por el título. Precisamente, el equipo logró vencer por 6-1 a Unión Santo Domingo por la fecha 4 y dieron un paso esencial en su objetivo.

Este partido enfrentaba a los dos líderes del campeonato. El cuadro rimense fue local en La Florida y desde el primer minuto salió a plasmar su estilo de juego dejando sin respuestas a su rival, exponiendo sus falencias defensivas. Así fue que las estrellas del partido: Oliver López y Joao Cuenca, lograron marcar sus dobletes personales.

Sporting Cristal, Liga 3

Sporting Cristal goleó 6-1 a Unión Santo Domingo por la Liga 3

Por su parte, los futbolistas Josemaría Mellán y Mateo Melinchon también se hicieron presentes con un gol cada uno. El cuadro de Amazonas logró descontar en el marcador, pero no pudieron ante la contundencia de los cerveceros.

Tabla de posiciones del Grupo 1 de la Fase Final de la Liga 3

Con este triunfo, Sporting Cristal escaló hasta el liderato de la tabla de posiciones a falta de dos jornadas. Por ello, resultará vital que mantengan su gran ritmo futbolístico para asegurar su presencia en los cuartos de final.

EquiposPJDGPuntos
1. Sporting Cristal4+1010
2. Unión Santo Domingo4-39
3. Pacífico FC4+27
4. Cultural Volante4-90
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Perú vs. Bolivia: cuándo es el partido amistoso, a qué hora y dónde juegan

  2. Confirman sanción a Pablo Guede y los partidos que no podrá dirigir a Alianza Lima: "Suspensión"

  3. Sporting Cristal no jugaría la final de la Liga 1 2026 pese a ser campeón del Clausura 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano