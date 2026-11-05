Sporting Cristal está enfocado en cerrar la temporada de la mejor manera accediendo a los playoffs finales y posteriormente conseguir el título nacional para darle una alegría a sus hinchas. Precisamente, la algarabía se apoderó de sus hinchas luego de que vencieran por 6-1 a su rival y dieran un paso importante en su objetivo.

Sporting Cristal goleó 6-1 a su rival de provincia y se ilusiona con el título nacional

La reserva de Sporting Cristal afronta la recta final de la Liga 3, donde están ubicados en el Grupo 1 con la obligación de acceder a los playoffs por el título. Precisamente, el equipo logró vencer por 6-1 a Unión Santo Domingo por la fecha 4 y dieron un paso esencial en su objetivo.

Este partido enfrentaba a los dos líderes del campeonato. El cuadro rimense fue local en La Florida y desde el primer minuto salió a plasmar su estilo de juego dejando sin respuestas a su rival, exponiendo sus falencias defensivas. Así fue que las estrellas del partido: Oliver López y Joao Cuenca, lograron marcar sus dobletes personales.

Sporting Cristal goleó 6-1 a Unión Santo Domingo por la Liga 3

Por su parte, los futbolistas Josemaría Mellán y Mateo Melinchon también se hicieron presentes con un gol cada uno. El cuadro de Amazonas logró descontar en el marcador, pero no pudieron ante la contundencia de los cerveceros.

Tabla de posiciones del Grupo 1 de la Fase Final de la Liga 3

Con este triunfo, Sporting Cristal escaló hasta el liderato de la tabla de posiciones a falta de dos jornadas. Por ello, resultará vital que mantengan su gran ritmo futbolístico para asegurar su presencia en los cuartos de final.