Alianza Lima lamentó el sensible fallecimiento de delantero estrella: "Profundo pesar"

El fútbol se encuentra de luto. Alianza Lima comunicó y lamentó a través de sus cuentas en redes sociales el sensible fallecimiento de un delantero estrella, generando así conmoción en todos sus hinchas alrededor del mundo entero. A continuación, te contamos qué sucedió con el conjunto blanquiazul y para quién fue el sentido mensaje.

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Resulta que el elenco de La Victoria se sumó a la gran cantidad de clubes en todo el planeta que sintieron el deceso de Jesús de Miguel Alameda, futbolista del Tenerife que falleció luego de estar un día internado. El atacante recibió un duro golpe en el pecho durante el partido contra FC Andorra por la Segunda División de España y sufrió un duro traumatismo en la caja torácica, del cual no se pudo reponer y terminó perdiendo la vida este martes 3 de noviembre.

La noticia conmocionó al mundo, sobre todo por cómo se dio la jugada, en la que Jesús Owono, portero del conjunto rival, salió de forma temeraria y le impactó toda su rodilla en el pecho. A raíz de ello, infinidad de instituciones se han pronunciado y una de ellas fue Alianza Lima, quien le deseó paz al delantero español a través de un comunicado en su cuenta oficial de ‘X’.

" El Club Alianza Lima expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, futbolista de CD Tenerife. Nos solidarizamos con su familia, seres queridos y toda la comunidad del fútbol español ante esta irreparable pérdida. Que en paz descanse ", indicó el club, dándole las condolencias a sus personas cercanas.

Alianza Lima y su pésame.

CD Tenerife se despidió de Jesús de Miguel Alameda

Jesús de Miguel Alameda falleció.

Así fue su despedida en redes: “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8.00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”.