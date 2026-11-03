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Paolo Guerrero ilusiona a hinchas de Alianza Lima con su regreso: "Posibilidad de que viaje"

Tras varias fechas ausente, Paolo Guerrero estaría cada vez más cerca de reaparecer en Alianza Lima y en las últimas horas se reveló su posible fecha de retorno.

Eduardo Chirinos
Paolo Guerrero ilusiona a hinchas de Alianza Lima con posible fecha de regreso
Paolo Guerrero ilusiona a hinchas de Alianza Lima con posible fecha de regreso | Foto: Composición Líbero
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Alianza Lima viene recuperando jugadores importantes de cara a la recta final del Torneo Clausura. Los íntimos confirmaron los retornos de Mateo Antoni y Esteban Pavez, quienes fueron convocados para el partido de HOY ante Cienciano. No obstante, Paolo Guerrero aún genera incertidumbre tras perderse varias fechas por lesión. En ese contexto, en las últimas horas se reveló información respecto a su proceso de recuperación y su posible fecha de retorno.

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Paolo Guerrero ilusiona a hinchas de Alianza Lima con posible fecha de regreso

Según información del periodista Gerson Cuba, el 'Depredador' viene recuperándose favorablemente y ya inició trabajos con balón en las prácticas del cuadro íntimo. De no presentarse inconvenientes, su regreso a los campos de juego se daría en la fecha 16 ante Los Chankas en Andahuaylas, tras previa autorización del cuerpo médico.

"Paolo Guerrero avanza favorablemente en su recuperación y el delantero ya inició los trabajos con balón en los entrenamientos de Alianza Lima. Seguirá siendo evaluado para determinar si existe la posibilidad de que viaje a Andahuaylas", publicó el hombre de prensa en su cuenta oficial de X.

Paolo Guerrero, Alianza Lima

Paolo Guerrero volvería para partido ante Los Chankas

De esta manera, Paolo Guerrero podría convertirse en una de las principales novedades de Alianza Lima para su visita a Los Chankas, siempre que reciba el visto bueno del cuerpo médico. Por ahora, el delantero continuará siendo evaluado para determinar si está en condiciones de volver a las canchas en la próxima jornada del Torneo Clausura.

¿Cuál es la lesión de Paolo Guerrero?

Como se recuerda, un día antes del partido ante Cusco FC por la fecha 11, Alianza Lima sorprendió al publicar un comunicado anunciando la baja de Paolo Guerrero por lesión. De acuerdo con el parte médico, el delantero de 42 años sufrió un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo. Desde entonces, Guerrero no ha tenido participación en el primer equipo.

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