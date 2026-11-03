¿Jesús Owono puede ir preso tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda? Esto dice la ley

El fútbol a nivel mundial entró de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife que recibió un fuerte golpe en todo el pecho durante un partido con el FC Andorra por la Segunda División de España. Ante tal noticia, muchas personas quieren saber si Jesús Owono, guardameta que le propinó el traumatismo al difunto, puede ir preso por la temeraria entrada que terminó en su expulsión.

Si bien se pudo apreciar que no fue su intención, el portero de Guinea Ecuatorial ha sido duramente criticado por haber entrado con tanta fuerza a su compañero de profesión, quien recibió un durísimo golpe en toda la caja toráxica y estuvo 24 horas debatiéndose entre la vida y la muerte. Así, algunos piden cárcel para el africano, mientras que otros piden sea perdonado por no haberlo realizado adrede.

¿Jesús Owono puede ir preso por el golpe a Jesús de Miguel Alameda?

De acuerdo al derecho penal español, sí existe la posibilidad de que Jesús Owono sea investigado y enfrente una pena de cárcel de entre 1 a 4 años, esto por homicidio imprudente. Sin embargo, todo dependerá de si los tribunales de justicia determinan que la acción rebasó el principio de "riesgo permitido" que existe en el fútbol profesional. Te explicamos a fondo lo sucedido.

Resulta que, dentro de las leyes se contempla al fútbol como una disciplina de contacto físico donde los jugadores asumen un riesgo intrínseco de padecer accidentes físicos durante un partido. En ese caso, las autoridades del caso pueden decidir que la acción en la que falleció Jesús de Miguel Alameda fue totalmente fortuita y sin intención de agresión por parte de Jesús Owono. Por lo que, pese al fatal desenlace, todo quedaría en fatalidad accidental y sin consecuencias penitenciarias .

No obstante, si el Ministerio Fiscal considera que existió una imprudencia temeraria o negligencia grave por parte del guardameta, esto por una salida innecesaria con fuerza desmesurada, la jurisdicción penal ordinaria puede perfectamente sancionar al oriundo de Guinea Ecuatorial. Ello culminaría en la privación inmediata de su libertad. Pese a todo lo mencionado, aún no existe una pronunciación oficial de la justicia española.

Jesús de Miguel Alameda falleció.

CD Tenerife se despidió de Jesús de Miguel Alameda

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8.00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", indicó el club de España.