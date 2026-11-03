0
URGENTE
Tabla de posiciones del Clausura
EN DIRECTO
Tabla acumulada de la Liga 1

¿Jesús Owono puede ir preso tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda? Esto dice la ley

Tras confirmarse la muerte de Jesús de Miguel Alameda, conoce si Jesús Owono puede enfrentar cargos legales por el fuerte golpe protagonizado en el partido.

Francisco Esteves
¿Jesús Owono puede ir preso tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda?
¿Jesús Owono puede ir preso tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda? | Foto: AFP.
COMPARTIR

El fútbol a nivel mundial entró de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife que recibió un fuerte golpe en todo el pecho durante un partido con el FC Andorra por la Segunda División de España. Ante tal noticia, muchas personas quieren saber si Jesús Owono, guardameta que le propinó el traumatismo al difunto, puede ir preso por la temeraria entrada que terminó en su expulsión.

Barcelona y Aston Villa juegan este martes por la fecha 4 de la Champions League 2026-2027.

PUEDES VER: Barcelona vs. Aston Villa EN VIVO por Champions League: cuándo juegan, hora y canal

Si bien se pudo apreciar que no fue su intención, el portero de Guinea Ecuatorial ha sido duramente criticado por haber entrado con tanta fuerza a su compañero de profesión, quien recibió un durísimo golpe en toda la caja toráxica y estuvo 24 horas debatiéndose entre la vida y la muerte. Así, algunos piden cárcel para el africano, mientras que otros piden sea perdonado por no haberlo realizado adrede.

¿Jesús Owono puede ir preso por el golpe a Jesús de Miguel Alameda?

De acuerdo al derecho penal español, sí existe la posibilidad de que Jesús Owono sea investigado y enfrente una pena de cárcel de entre 1 a 4 años, esto por homicidio imprudente. Sin embargo, todo dependerá de si los tribunales de justicia determinan que la acción rebasó el principio de "riesgo permitido" que existe en el fútbol profesional. Te explicamos a fondo lo sucedido.

Resulta que, dentro de las leyes se contempla al fútbol como una disciplina de contacto físico donde los jugadores asumen un riesgo intrínseco de padecer accidentes físicos durante un partido. En ese caso, las autoridades del caso pueden decidir que la acción en la que falleció Jesús de Miguel Alameda fue totalmente fortuita y sin intención de agresión por parte de Jesús Owono. Por lo que, pese al fatal desenlace, todo quedaría en fatalidad accidental y sin consecuencias penitenciarias.

No obstante, si el Ministerio Fiscal considera que existió una imprudencia temeraria o negligencia grave por parte del guardameta, esto por una salida innecesaria con fuerza desmesurada, la jurisdicción penal ordinaria puede perfectamente sancionar al oriundo de Guinea Ecuatorial. Ello culminaría en la privación inmediata de su libertad. Pese a todo lo mencionado, aún no existe una pronunciación oficial de la justicia española.

Jesús de Miguel Alameda

Jesús de Miguel Alameda falleció.

CD Tenerife se despidió de Jesús de Miguel Alameda

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8.00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", indicó el club de España.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Falleció Jesús de Miguel Alameda, futbolista de Tenerife que recibió duro golpe: "Cruel desenlace"

  2. Partidos de hoy, martes 3 de noviembre: programación de la Champions League, Liga 1 y más

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano