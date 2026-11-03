Revelan estado de Eryc Castillo en Alianza Lima tras haber sido víctima de virus ancestral

Eryc Castillo salió a mitad del partido con Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Ahora, días después, se reveló el estado de salud del delantero de Alianza Lima luego de haber sido víctima de un virus ancestral que se ha cobrado millones de vidas. Recordemos que el atacante ecuatoriano es el máximo goleador de la institución deportiva y de la Liga 1 2026.

Resulta que, todos los aficionados blanquiazules se mostraron sumamente preocupados por cómo se encuentra 'La Culebra' luego de varios días, sobre todo porque estamos en la recta final del Torneo Clausura y Pablo Guede necesita a sus mejores elementos al 100% para poder llevarse el título nacional. Una experta en periodismo como Ana Lucía Rodríguez fue quien reveló su situación.

" Pavez está mucho mejor y puede ser que hoy tenga minutos en el segundo tiempo. Eryc Castillo tenía un resfrío y ya está bien ", indicó la mencionada comunicadora en el programa 'Hablemos de MAX' vía L1 MAX. De esta manera, confirmó que el mediocampista chileno superó sus dolencias y que el delantero ecuatoriano se encuentra en perfecto estado tras haber atravesado un proceso gripal.

Recordemos que la gripe es un virus que existe desde hace miles de años y ha ido evolucionando, e incluso ha provocado la muerte de casi 150 millones de personas en su historia. Sin embargo, hoy en día, gracias a la medicina moderna, es fácil de superar y por ello Eryc Castillo se encuentra mucho mejor. Probablemente juegue con Alianza Lima ante Cienciano en Matute.

Números de Eryc Castillo en Alianza Lima este 2026

Esta temporada, Eryc Castillo ha disputado un total de 30 partidos con Alianza Lima en la Liga 1 2026, entre el Torneo Apertura y Torneo Clausura, y ha convertido 19 goles hasta el momento. Además, realizó cinco asistencias para la escuadra blanquiazul.