Sport Boys va contra la historia: los 2 motivos para que Universitario esté tranquilo en el Monumental

En un partido que quedó pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura, Universitario de Deportes recibirá a Sport Boys en el Estadio Monumental y debe vencer para seguir soñando con el tetracampeonato de la Liga 1. En ese sentido, los merengues tienen dos motivos contundentes para mantenerse tranquilos en casa, y a continuación te contamos cuáles son esas fuertes razones.

Resulta que, a solo horas de que ambas escuadras se enfrenten en Ate, muchos hinchas recordaron dos estadísticas que los chalacos deberán romper si quieren llevarse los tres puntos de su visita a la 'U'. A priori, parece algo imposible de conseguir para el cuadro que dirige Carlos Desio, pero lo descubriremos esta noche en el encuentro de fútbol peruano.

Si analizamos, Sport Boys no le gana a Universitario de Deportes desde el 2011, cuando venció 2-0 en el Estadio Miguel Grau con goles de Fernando Alloco y Jahirsino Baylón. Es decir, los del Callao no saben lo que es vencer al cuadro crema desde hace 15 años y un total de 16 temporadas. Motivo por el cual los cremas deben sentirse tranquilos de cara al partido del Torneo Clausura 2026.

Además, eso no es todo ya que Sport Boys no logra derrotar a la 'U' en el Estadio Monumental desde el 13 de agosto del 2006, es decir, hace 20 años. Ese día los rosados vencieron 3-1 con goles de Michael Guevara, Julio Landauri y José Herrera, mientras que Piero Alva descontó para los cales. Por eso, los chalacos van contra la historia para conseguir los tres puntos en la Liga 1 de esta temporada.

El último triunfo de Sport Boys sobre la 'U' en el Monumental.

Universitario vs. Sport Boys: hora y dónde ver partido

Universitario de Deportes enfrentará a Sport Boys este miércoles 4 de noviembre, desde las 8.30 p. m. de Lima, Perú. El partido contará con transmisión de L1 MAX para todo el territorio nacional, y podrás sintonizar este canal mediante DSPORTS y Movistar Deportes. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante.