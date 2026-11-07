César Ccahuantico, campeón con Cienciano en el 2003, arremetió contra Melgarejo: "Payaso"

La caída por 1-0 ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva continúa dejando repercusiones en el entorno de Cienciano. La derrota del cuadro cusqueño no pasó desapercibida y provocó la reacción de una figura vinculada a la historia del club, quien decidió pronunciarse públicamente sobre lo ocurrido en el duelo correspondiente al Torneo Clausura 2026. Se trata de: César Ccahuantico, campeón con el ‘Papá’ en el 2003.

César Ccahuantico arremetió contra Horacio Melgarejo tras derrota ante Alianza Lima

El exfutbolista, quien conquistó la Copa Sudamericana con el conjunto cusqueño, no dudó en cuestionar las actitudes de Horacio Melgarejo luego de ser expulsado. Asimismo, se refirió a Gonzalo Aguirre, quien protagonizó un tenso episodio al momento de abandonar el terreno de juego tras ser sustituido.

César Ccahuantico arremetió contra Horacio Melgarejo tras derrota ante Alianza Lima. Foto: IG

"Señor Melgarejo, usted dirige Cienciano y no Universitario. El hincha quería que muestres la doble 'C' o las dos estrellas, pero eres más payaso y te sale tu amor por la crema y de premio te renovaron dos años más para que armes tu circo", empezó escribiendo en sus redes sociales.

Ccahuantico también se refirió al episodio protagonizado por Gonzalo Aguirre y cuestionó su actitud al momento de ser sustituido. Para el exfutbolista, que el mediocampista arrojara la camiseta de Cienciano durante su salida representó una falta de respeto hacia la institución.

"Ahora este señor Aguirre a quien cara.. le ganó, para botar la gloriosa, puedes estar molesto por tu cambio y en desacuerdo con el técnico pero no puedes tirar la camiseta de esa manera".

Finalmente, expresó su disconformidad con la presencia de jugadores que, a su parecer, no sienten ni defienden los colores de la institución como espera la afición cusqueña. “Puro extranjero y nacionalizado, cuando carajo van a defender nuestros colores gente nacida en nuestro Cusco. Queremos Qosqorunas en el papá de América”.

César Ccahuantico fue campeón con Cienciano

Títulos de César Ccahuantico con Cienciano