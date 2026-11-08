0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético de Madrid
URGENTE
Así se mueve el Acumulado de la Liga 1 2026

Los mejores memes que dejó el polémico empate de Alianza Lima vs. Los Chankas en Andahuaylas

Los blanquiazules, que ya aseguraron su participación en la final nacional, no pudieron conseguir la victoria y se conformaron con un empate en su visita. Los memes no perdonaron en las redes sociales.

Redacción Líbero Tendencias
1 de 8
Alianza Lima empata con Los Chankas y los memes estallan las redes sociales.
Alianza Lima empata con Los Chankas y los memes estallan las redes sociales. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
Alianza Lima empata con Los Chankas y los memes estallan las redes sociales. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
2 de 8
Hinchas comparten memes tras el empate de Alianza Lima y Los Chankas.
Hinchas comparten memes tras el empate de Alianza Lima y Los Chankas. | GLR.
Hinchas comparten memes tras el empate de Alianza Lima y Los Chankas. | GLR.
3 de 8
Salen divertidos memes tras empate de Alianza Lima con Los Chankas.
Salen divertidos memes tras empate de Alianza Lima con Los Chankas. | Redes sociales.
Salen divertidos memes tras empate de Alianza Lima con Los Chankas. | Redes sociales.
4 de 8
Alianza Lima empata con Los Chankas y los memes estallan las redes sociales.
Alianza Lima empata con Los Chankas y los memes estallan las redes sociales. | Redes sociales.
Alianza Lima empata con Los Chankas y los memes estallan las redes sociales. | Redes sociales.
5 de 8
Salen memes tras empate de Alianza Lima con Los Chankas
Salen memes tras empate de Alianza Lima con Los Chankas | Redes sociales.
Salen memes tras empate de Alianza Lima con Los Chankas | Redes sociales.
6 de 8
Hinchas comparten memes tras el empate de Alianza Lima y Los Chankas.
Hinchas comparten memes tras el empate de Alianza Lima y Los Chankas. | Redes sociales.
Hinchas comparten memes tras el empate de Alianza Lima y Los Chankas. | Redes sociales.
7 de 8
Salen curiosos memes tras empate de Alianza Lima con Los Chankas
Salen curiosos memes tras empate de Alianza Lima con Los Chankas | Redes sociales.
Salen curiosos memes tras empate de Alianza Lima con Los Chankas | Redes sociales.
8 de 8
Estos fueron los memes que se viralizaron en las redes sociales.
Estos fueron los memes que se viralizaron en las redes sociales. | Redes sociales.
Estos fueron los memes que se viralizaron en las redes sociales. | Redes sociales.
COMPARTIR
google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Los mejores memes que dejó el polémico empate de Alianza Lima vs. Los Chankas en Andahuaylas

  2. Esposa de Miguel Araujo lanza potente mensaje tras empate de Sporting Cristal ante ADT: "Árbitro..."

  3. Sinuano Día HOY, domingo 8 de noviembre, EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano