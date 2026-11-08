Franco Torres, figura de Los Chankas, cuestionó penal no cobrado ante Alianza Lima: "Penalazo"

Alianza Lima empató 1-1 en su visita a Los Chankas por la penúltima fecha del Torneo Clausura. Los blanquiazules no pudieron ganar en Andahuaylas y prácticamente se quedaron sin opciones de ganar el segundo certamen del año, en un partido que quedó marcado por un presunto penal no cobrado al conjunto local en los minutos finales.

Tras el final del compromiso, Franco Torres, figura de Los Chankas, se pronunció sobre el resultado final en Andahuaylas y cuestionó fuertemente la decisión del árbitro Bruno Pérez de no cobrar una presunta falta de Luis Advíncula contra Abdiel Ayarza en área blanquiazul.

Franco Torres, figura de Los Chankas, cuestionó penal no cobrado ante Alianza Lima

"La verdad que me voy triste a mi casa porque me quedé con un objetivo que cumplir, el torneo internacional. Vamos a ir donde UTC por los tres puntos y después que sea la voluntad de Dios. El penal siento que fue un penalazo para nosotros que podría haber cambiado (el resultado del partido) y podríamos haber logrado el objetivo", manifestó.

Alianza Lima y Los Chankas empataron 1-1

Por otra parte, Torres agradeció a la hinchada que se hizo presente en el estadio para alentar a Los Chankas y lamentó no haberles correspondido con los tres puntos: "No se nos pudo dar la victoria con esta gente tan hermosa que nos apoya siempre".

De esta manera, Franco Torres expresó su frustración por una decisión arbitral que pudo cambiar el desenlace del encuentro y las aspiraciones de Los Chankas. Ahora, el conjunto andahuaylino deberá visitar a UTC en la última jornada con la obligación de conseguir una victoria para mantener vivo su objetivo de clasificar a un torneo internacional.

¿Cómo va Los Chankas en la tabla de posiciones del Clausura?

Con este empate, Los Chankas sumaron 12 puntos y se ubican en el puesto 16 del Torneo Clausura, mientras que en la tabla acumulada se encuentran décimos con 48 unidades.