Universitario visitará HOY domingo 29 de noviembre a Sport Huancayo por el partido de ida de las semifinales de la Liga 1 2026. Los cremas llegan a este primer duelo con más de una baja en su plantel y una de las mayores dudas a pocas horas del partido es la de César Inga, quien viajó con el plantel aunque su participación no está del todo garantizada. En ese sentido, el propio jugador rompió su silencio y reveló si tendrá participación en el partido con el ‘Rojo Matador’.

César Inga, futbolista de Universitario, reveló si jugará ante Sport Huancayo

En declaraciones a la prensa, el carrilero izquierdo confesó que ha venido sintiendo molestias durante la semana pero que ya está físicamente mejor, aunque confesó que viene con menos ritmo que la mayoría de sus compañeros, por tal motivo, dejó en duda la posibilidad de sumar minutos contra los huancaínos.

“ Estoy bien, el día jueves sentí un poco de dolor, pero nada, vamos a ver mañana (hoy). Yo quisiera jugar todos los partidos pero la verdad hay gente que está al 100% y tienen que poner a esa gente. Hemos trabajado de la mejor manera para poder sacar un buen resultado y acá cerrar en casa”, manifestó Inga desde las instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez antes de partir a Huancayo.

César Inga viajó con Universitario a Huancayo

Como se recuerda, César Inga venía recuperándose de una lesión al tobillo derecho que lo dejó fuera de la última fecha del Torneo Clausura. Durante la semana, el periodista Gustavo Peralta informó que se había resentido de su dolencia y su presencia para el partido de hoy estaba en duda. Aunque viajó con el plantel, aún no está confirmado que pueda llegar a alternar.

De esta manera, la presencia de César Inga ante Sport Huancayo dependerá de cómo evolucione físicamente en las próximas horas y de la decisión que tome el comando técnico. El futbolista mantiene la ilusión de sumar minutos en esta primera semifinal, aunque es consciente de que sus compañeros llegan con mejores condiciones para afrontar el compromiso.

¿A qué hora juega Universitario y Sport Huancayo por las semifinales de la Liga 1?

Vale mencionar que el partido de ida entre Universitario y Sport Huancayo está programado para las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo, mientras que la vuelta se disputará el viernes 4 de diciembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon.