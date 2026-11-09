Gianluca Lapadula fue rotundo tras empate de Universitario ante CD Moquegua: "Decepción"

Universitario de Deportes no logró sacar ventaja ante CD Moquegua y cedió un empate por 2-2. Con este resultado, los cremas perdieron la oportunidad de depender de sí mismos para conquistar el Torneo Clausura 2026. Tras ello, Gianluca Lapadula salió al frente y dejó un llamativo comentario por el amargo resultado.

Gianluca Lapadula fue rotundo tras empate de Universitario ante CD Moquegua

Una vez finalizó el partido, Gianluca Lapadula conversó con las cámaras de ‘Jax Latin Media’ y los demás medios en la zona mixta, donde fue consultado por sus sensaciones tras empatar ante Deportivo Moquegua y desaprovechar una gran oportunidad para acercarse a la gran final.

Ante ello, el ‘Bambino’ remarcó que hay una gran decepción dentro del plantel de Universitario por el resultado, aunque fue contundente al señalar que buscarán la victoria en su último partido para acercarse a su objetivo de consagrarse en el Torneo Clausura.

Video: Jax Latin Media

“ Es una decepción, la verdad. Una lástima. Pero hay un partido más y hay que enfocarse y darlo todo . Creo que no hicimos nuestro mejor partido. Nos faltó algo, todavía falta un partido y hay que trabajar en eso. Tuvimos varias ocasiones y lamentablemente en una no la hicimos. También perdimos un poco el manejo del partido”, señaló el delantero.

Del mismo modo, el atacante remarcó que la ‘U’ perdió el manejo del partido y terminó desperdiciando varias ocasiones de gol que pudieron cambiar el resultado.

Gianluca Lapadula se refirió al próximo partido ante Sport Huancayo

Por otro lado, Gianluca Lapadula opinó sobre el crucial partido ante Sport Huancayo, donde se jugarán el título del Torneo Clausura, y remarcó que no hay rivales fáciles, pero buscarán concentrarse de inmediato para vencer. “Ya vimos que todos son rivales duro. Todos. Hay decepción, pero hay que enfocarse en el último partido”, indicó.