Universitario tomó determinante medida con el futuro de José Rivera tras bajo rendimiento

Universitario de Deportes se mentaliza en su enfrentamiento ante Sport Huancayo por la última jornada, pero también mira de reojo los playoffs por el título de la Liga 1 2026. En paralelo, la dirección deportiva empezó la planificación para la siguiente temporada y se conoció que han tomado una firme decisión con el futuro de José Rivera.

Universitario tomó determinante medida con el futuro de José Rivera

José Rivera era uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Universitario gracias a su papel de revulsivo en las últimas temporadas, lo que lo llevó a anotar goles importantes. Sin embargo, este 2026 su desempeño ha dejado mucho que desear, lo que lo llevó a ser blanco de críticas.

El ‘Tunche’ volvió a ser considerado por Fabián Bustos en las convocatorias, pero su desempeño no ha respondido a la confianza brindada. En ese contexto, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta señaló que es muy complicada su continuidad con los cremas para la siguiente temporada.

José 'Tunche' Rivera cerca de no renovar y dejar Universitario para 2027

“ En este momento es bien difícil saber eso, pero en este momento no (no renovará). El momento es algo complicado ”, fue la información que compartió el reconocido comunicador ante la consulta de sus compañeros de panel.

De acuerdo a lo señalado por el periodista deportivo, hasta este momento el club no tiene contemplado extender el vínculo del delantero nacional, el cual finaliza a finales de este año. No obstante, Peralta resaltó que la directiva está enfocada en el cierre del campeonato.

Números de José Rivera con Universitario este 2026

La temporada de José Rivera ha sido seriamente cuestionada ya que no ha logrado ser el revulsivo que se esperaba. En sus números, el atacante registra 22 partidos disputados, donde solo ha podido marcar un gol. Además, su mal momento se ve reflejado en los pocos minutos que ha tenido: solo 550 en todo el año.