ALERTA MÁXIMA cerca de un Walmart en Minnesota: mujer de 91 años FALLECE en un accidente automovilístico, ¿QUÉ SUCEDIÓ?

Una mujer de 91 años falleció tras un accidente de tránsito entre dos vehículos cerca de un Walmart en Buffalo, Minnesota, Estados Unidos. El choque ocurrió el jueves 8 de octubre, alrededor de las 10:46 a. m., en una intersección de la autopista 25. La víctima fue trasladada a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento.

¿Cómo ocurrió el accidente cerca de Walmart en Minnesota?

De acuerdo con la Patrulla Estatal de Minnesota, Laura Hoffman viajaba como pasajera en un Buick LeSabre del año 2002, conducido por Floyd Sawatzke, de 96 años. El vehículo giraba a la izquierda desde la autopista 25, en dirección norte, hacia el estacionamiento de Walmart, cuando chocó contra un autobús Ford Econoline del año 2025 que circulaba en sentido contrario.

El impacto ocurrió en la intersección de la autopista 25 y John Ause Memorial Drive. Tras la colisión, Hoffman fue trasladada al Hospital de Buffalo, donde se confirmó su fallecimiento. Sawatzke también recibió atención médica en el mismo centro por lesiones leves.

Por su parte, Kortnie Rhoads, de 29 años, quien conducía el autobús y residía en Big Lake, resultó ilesa. El accidente generó atención en Minnesota debido a las circunstancias en las que ocurrió, cerca de un establecimiento de Walmart.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente cerca de Walmart en EE. UU.?

La Patrulla Estatal de Minnesota informó que la carretera estaba seca al momento del accidente y señaló que, por el momento, no se sospecha que el alcohol haya sido un factor determinante. Hasta ahora, no se han precisado otras circunstancias que permitan esclarecer las causas de la colisión.

El Departamento de Policía de Buffalo y una ambulancia de Allina acudieron al lugar para atender la emergencia. Según CBS News, el accidente dejó una víctima mortal. El conductor del Buick sufrió lesiones leves, mientras que la conductora del autobús resultó ilesa.

El caso pone de relieve las consecuencias de los accidentes de tránsito en Estados Unidos. La información disponible se centra en el choque ocurrido cerca de un Walmart en Minnesota y en la intervención de los equipos de emergencia.