¡Atención! El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, solicitó recientemente al presidente Donald Trump que detuviera todas las actividades de control migratorio del ICE en el estado. Este insólito pedido se dio luego del incidente en el que un agente federal disparó a un inmigrante indocumentado en el Bronx el jueves 8 de octubre, lo que desató protestas y confrontaciones con las autoridades. ¿Qué dijo sobre las políticas migratorias en la ciudad y las acciones del republicano?

Alcalde de Nueva York exige a Trump liberar a dominicano baleado por agente del ICE en tiroteo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que el hombre dominicano indocumentado y que fue herido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), contaba con un historial delictivo que incluía hurto mayor, así como arrestos previos por agresión, robo, posesión de drogas y armas. La agencia también indicó que el individuo tenía conexiones con la pandilla Trinitarios.

Alcalde de Nueva York exige a Trump liberar a dominicano baleado por agente del ICE en tiroteo.

Al respecto, y tras las últimas protestas sobre el caso, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuestionó en una conferencia el tiroteo y reveló que mantuvo una conversación de aproximadamente dos horas con Donald Trump tras el incidente. Los cuestionamientos se dieron tras las últimas acciones de los agentes del ICE.

Asimismo, Mamdani instó a Trump a liberar al hombre herido, aunque su solicitud no prosperó. El alcalde expresó que la ciudad desea la retirada de los agentes del ICE, argumentando que su presencia solo genera terror en la comunidad. "Lo único que hacen es aterrorizar a esta ciudad", afirmó.

La autoridad de Nueva York criticó al ICE por actuar con impunidad y por crear caos y terror en el país, sosteniendo que la agencia ha causado más muertes que vidas salvadas. "El tiroteo de hoy confirma de manera devastadora lo que ya sabíamos", sentenció Mamdani, quien además aseguró que el sujeto herido fue trasladado del hospital por los propios agentes del ICE. DHS no brindó más detalles.

Gobernadora de Nueva York también se pronuncia

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, confirmó que mantuvo conversaciones con Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en relación con el reciente tiroteo en Marble Hill.

Mediante su cuenta en X, Hochul expresó su indignación en representación de los neoyorquinos y solicitó la suspensión de las operaciones de control migratorio del ICE en el estado. Además, pidió que se divulgaran las grabaciones de las cámaras corporales relacionadas con el incidente, con el fin de esclarecer los hechos y alcanzar la verdad sobre lo sucedido.