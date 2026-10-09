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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agentes de ICE BALEAN a dominicano cuando intentaba huir con un niño de 5 años en auto
El ICE confirmó que el inmigrante indocumentado cuenta con múltiples antecedentes penales y está relacionado con la pandilla Los Trinitarios. ¿Qué más se sabe?
¡Alarmante situación! Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon e hirieron recientemente a un inmigrante indocumentado con antecedentes penales en Nueva York. El incidente ocurrió cuando el hombre intentaba escapar del lugar con un niño de 5 años en el asiento trasero de su vehículo, tal como informaron las autoridades locales. ¿Qué más se sabe sobre la situación y las tácticas empleadas por las fuerzas de seguridad?
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EE. UU.: agentes de ICE balean a dominicano cuando intentaba huir con un niño de 5 años en auto
Según informes de 'Telemundo Washington D.C.', este preocupante tiroteo ocurrió durante un operativo del ICE de Marble Hill Avenue, a las 4 p. m. del jueves 8 de octubre. Las autoridades estadounidenses identificaron al inmigrante involucrado como Óscar Belgal, originario de la República Dominicana, quien se encontraba dentro de un vehículo cuando un agente disparó. Se prevé que el sujeto sobreviva a la situación.
Por su parte, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informaron que Belgal tiene vínculos con la pandilla callejera Trinitarios y cuenta con un historial delictivo que incluye múltiples arrestos por robo, narcotráfico y otros delitos. Según el DHS, el incidente ocurrió cuando los agentes del ICE-ERO intentaron acorralar su auto para proceder con el arresto, momento en el cual el hombre aparentemente embistió los vehículos de los agentes.
Un alto funcionario policial señaló que se llevaron a cabo al menos cinco disparos durante el enfrentamiento. Hasta el momento, se sabe que Belgal está hospitalizado en condición estable tras sufrir una herida en el cuello. Por otro lado, se confirmó que un niño que estaba presente en el vehículo resultó ileso y que ya se encuentra con sus familiares.
¿Quién es el inmigrante baleado por agentes del ICE?
Los investigadores señalaron que Belgal es originario de la República Dominicana y tiene vínculo con la pandilla Trinitarios, responsable del asesinato de un agente de la CBP el año pasado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó dicho dato en un comunicado.
Asimismo, los representantes del DHS señalaron que el dominicano podría estar relacionado con una pandilla implicada en el robo de patinetes eléctricos. Recientemente, dos integrantes de esta organización fueron condenados por su participación en el robo y el tiroteo de un agente de aduanas que se encontraba fuera de servicio en un parque del Alto Manhattan.
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