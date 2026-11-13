¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético y dónde ver la final de la Copa de la Liga?

¡Sale el campeón! Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan por la final de la Copa de la Liga Caliente 2026 en un partido que se disputará en el estadio Mansiche y promete mucha emoción de principio a fin. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este decisivo encuentro.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se juega este domingo 15 de noviembre , en el estadio Mansiche de Trujillo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

Perú, Colombia y Ecuador: 17.00 horas

Bolivia y Venezuela: 18.00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19.00 horas

México y Honduras: 16.00 horas

Estados Unidos: 17.00 horas (Miami y Nueva York / EST) y 14.00 horas (Los Ángeles / PST)

España: 23.00 horas (CET)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético será transmitido por América Televisión y América TVGO ; además, la gran final podrás verla por Bicolor+ en la plataforma TV 360 By Bitel .

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: previa del partido

Sporting Cristal y Alianza Atlético medirán fuerzas en la gran final de la Copa de la Liga Caliente 2026, compromiso decisivo que tendrá como escenario el Estadio Mansiche de Trujillo. Ambos conjuntos llegan a esta instancia tras exhibir una notable contundencia ofensiva en las rondas previas, prometiendo un duelo de alto voltaje en territorio norteño para definir al nuevo monarca del certamen.

Para escribir su nombre en el partido por el título, los Celestes superaron con absoluta autoridad a ADT en las semifinales, imponiéndose en ambos encuentros de la llave con marcadores de 1-0 y 5-0. En la vereda opuesta, el Vendaval del Norte demostró un poderío arrollador al dejar en el camino a Sport Boys con un contundente marcador global de 8-2.

Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan por la final de la Copa de la Liga Caliente

Más allá del prestigio de levantar el trofeo en Trujillo, la conquista del campeonato otorga recompensas deportivas fundamentales para la próxima temporada. El equipo que se consagre campeón recibirá dos puntos de bonificación para la tabla acumulada de la Liga 1 2027 y, además, asegurará su clasificación directa a la Recopa, certamen en el que enfrentará al campeón nacional de la Liga 1.