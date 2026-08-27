Sport Boys sufre imprevisto previo partido ante Sporting Cristal por el Clausura: "Tuvo problemas"

Uno de los partidos más emocionantes de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 será el Sport Boys vs Sporting Cristal. Los rosados buscan seguir en su gran momento y romper su mala racha de 19 años sin vencer a los celestes. Sin embargo, se conoció que la ‘Misilera’ ha sufrido un gran imprevisto en su logística que ha perjudicado su preparación.

Sport Boys sufre imprevisto previo partido ante Sporting Cristal

Durante el programa 'Hablemos de MAX', Gustavo Peralta reveló que, luego de su victoria en Piura, el plantel de Sport Boys no ha podido volver al Callao para iniciar sus entrenamientos para el partido de este domingo en el Estadio Miguel Grau. Esto se debe a la cancelación de su vuelo hasta en dos oportunidades.

De acuerdo a lo señalado por el periodista deportivo, su vuelo programado tuvo un problema de combustible en una primera instancia que provocó la primera cancelación.

Video: ‘Hablemos de MAX’

"Garantías aprobadas para que el Boys contra Cristal se juegue en el Callao. Boys ayer jugó en la Matanza, pero no ha podido volver al Callao, tuvo problemas con el vuelo y no ha podido volver porque le cancelaron el vuelo en dos oportunidades", informó el citado comunicador.

Por ello, Sport Boys ha perdido un día de entrenamiento y hay incertidumbre por conocer cuándo volverán a sus entrenos. Si en caso deban permanecer en Piura, buscarán una sede para poder trabajar, aunque lo harán sin la presencia de varios jugadores.

"Les dijeron que reprogramaban a las diez de la mañana, pero le cancelaron el vuelo hasta la tarde o hasta mañana, por lo que han perdido un día de entrenamiento. Si se quedan mañana tendrán que entrenar allá en Piura, pero no con todos los jugadores porque varios se quedaron”, complementó.

Sport Boys agotó la tribuna sur para el partido ante Sporting Cristal

El miércoles comenzó la venta de boletos para el encuentro entre Sport Boys y Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau del Callao y, tras unas horas, el club chalaco comunicó que se habían agotado todas las entradas de la tribuna sur, por lo que se espera una importante concurrencia de público.