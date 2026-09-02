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Hinchas recibieron a Adrián Ugarriza en su nuevo club como si fuera Lionel Messi: "Olé, olé"

Los hinchas del Hapoel Be'er Sheva sorprendieron a Adrián Ugarriza con una tremenda ovación, al mismo estilo que a Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

Francisco Esteves
Hinchas recibieron a Adrián Ugarriza en su nuevo club.
Hinchas recibieron a Adrián Ugarriza en su nuevo club. | Foto: Composición Líbero.
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Una de las sorpresas en el actual mercado de fichajes fue la contratación de Adrián Ugarriza por parte del Hapoel Be'er Sheva de Israel, club que esta temporada jugará la Europa League, torneo de segundo nivel en la UEFA. En medio de ello, el delantero nacional recibió un impactante recibimiento debido a que la hinchada entera lo ovacionó como si de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi se tratase.

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El atacante de la selección peruana buscará continuar con su carrera profesional en el mismo país, pero en diferente equipo, ya que hasta hace poco se encontraba en el Kiryat Shmona. Por ello, los aficionados incaicos están sumamente emocionados por esta mejoría que puede servirle a la Bicolor, en caso nuestro compatriota mejore su rendimiento.

Volviendo al tema principal, los hinchas del Hapoel Be'er Sheva sorprendieron a Adrián Ugarriza cuando este salió al campo para saludarlos en la previa del partido contra el Hapoel Haifa FC. Cuando el delantero apareció frente a la tribuna con la mascota del club, el público comenzó a cantar: "Ugarriza, Ugarriza, olé, olé, olé".

Pese a la emoción de los aficionados, el delantero de la selección peruana no estuvo en la lista de convocados para el compromiso y su debut con camiseta nueva tendrá que esperar. Asimismo, el encuentro terminó igualado 2-2 y el club del ex Sporting Cristal marcha en la cuarta posición del campeonato con cuatro unidades.

Trayectoria de Adrián Ugarriza

Estos han sido sus clubes:

  • U. San Martín
  • Universitario
  • Cusco FC
  • UTC
  • Alianza Lima
  • York United
  • Cienciano
  • Sporting Cristal
  • Deportivo Garcilaso
  • Kiryat Shmona
  • Hapoel Be'er Sheva
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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