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Adrián Ugarriza remece el mercado y firma por club que jugará la Europa League: "Acuerdo total"
Adrián Ugarriza dio un paso importante en su carrera deportiva tras confirmarse que está próximo a ser anunciado como nuevo fichaje de un club que disputará la Europa League.
Uno de los jugadores peruanos que mejor rendimiento viene teniendo en los últimos meses es Adrián Ugarriza. El delantero de la selección peruana ha destacado en la Liga de Israel, donde fue una de las figuras del Kiryat Shmona. Sin embargo, su futuro cambiará próximamente tras llegar a un acuerdo con un equipo que disputara la Europa League.
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Adrián Ugarriza remece el mercado y firma por club que jugará la Europa League
Durante el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta reveló que Adrián Ugarriza ya tiene un acuerdo cerrado para convertirse en el flamante fichaje del Hapoel Beer Sheva, uno de los clubes más destacados de la Liga de Israel y vigente campeón del torneo.
El club israelí quedó maravillado con el rendimiento mostrado por el delantero de la ‘Bicolor’, por lo que decidió apostar por su fichaje, especialmente considerando que esta temporada disputará la Europa League. De acuerdo con el periodista deportivo, Ugarriza ya pasó los exámenes médicos correspondientes y será anunciado oficialmente en las próximas horas.
Adrián Ugarriza jugará en el vigente campeón de la Liga de Israel y podrá disputar la Europa League.
"Adrián Ugarriza está en el fútbol de Israel y ha tenido una gran temporada en el Kiryat Shmona, pero en las próximas horas será anunciado como nuevo jugador del Hapoel Beer Sheva de Israel, es vigente campeón de la Liga y va a jugar la Europa League. Ya existe acuerdo total, pasó los exámenes médicos y va a ser anunciado en las próximas horas", reveló el citado comunicador.
De esta forma, el futbolista de 29 años continuará su carrera en el extranjero y queda descartado, por ahora, cualquier retorno al fútbol peruano. Cabe señalar que Ugarriza viene atravesando uno de los mejores momentos de su carrera desde su llegada al fútbol israelí.
Trayectoria de Adrián Ugarriza
Estos son los clubes donde ha jugado Adrián Ugarriza en su carrera deportiva:
- San Martín.
- Universitario.
- Real Garcilaso.
- UTC.
- Alianza Lima.
- York9 FC (Canadá).
- Cienciano.
- Sporting Cristal.
- Deportivo Garcilaso.
- Kiryat Shmona (Israel).
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