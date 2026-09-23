Oliver Sonne es duda para partido de Perú ante Estados Unidos: pasó por exámenes médicos

Uno de los jugadores que comenzó a asegurar su convocatoria a la selección peruana es Oliver Sonne. Actualmente, el lateral de Burnley de Inglaterra viene sumando minutos con su club y eso valió para que Mano Menezes lo considere en esta larga fecha FIFA de septiembre y octubre. Sin embargo, una noticia ha generado alerta en la Bicolor por una molestia del futbolista.

Según pudo informar la periodista Ana Lucía Rodríguez, en 'Estudio Fútbol', Oliver Sonne presenta una molestia en la rodilla que no le ha permitido trabajar a la par de los compañeros de la selección peruana. Si bien concentra con el plantel en Orlando, se estima que recién podrá hacer los trabajos de alta exigencia en una fecha que no le permitirá jugar ante Estados Unidos.

Se sabe que hay más partidos por delante en esta fecha FIFA, por lo que Mano Menezes no pretende arriesgar a ningún jugador para estos compromisos en Norteamérica. Ahora, tendrá que evaluar varias alternativas dentro de la nómina de convocados, sabiendo que es un sector clave para el sistema de juego que propone.

"Creo que Sonne probablemente no juegue el sábado porque no está entrenando a la par. Según lo que he podido averiguar, en dos días ya debería entrenar a la par. Tiene un problema en la rodilla. De hecho antes del entrenamiento lo llevaron a realizarse algunos exámenes con el doctor Segura.", informó la mencionada periodista.

Oliver Sonne con altas chances de no jugar contra Estados Unidos. Foto: FPF.

Oliver Sonne y su actual temporada con Burnley

Oliver Sonne llega con continuidad en Burnley. El lateral peruano suma 7 partidos en la Championship 2026/27, seis como titular y 488 minutos, además de una aparición en la EFL Cup. No registra goles ni asistencias y ha sido utilizado principalmente como lateral derecho, aunque también actuó por la izquierda.

Su presente también ha tenido algunos cuestionamientos desde Inglaterra. Tras la derrota 3-1 ante Swansea, Burnley Express señaló un mal centro de Sonne que terminó originando el primer gol rival y mencionó la ocasión clara que desperdició frente al arco; el medio también destacó que terminó jugando como extremo derecho. Pese a ello, Sonne mantiene presencia habitual en el equipo, algo que puede ser relevante para Mano Menezes al momento de definir su once para los próximos amistosos de Perú.