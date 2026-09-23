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ESCÁNDALO en Walmart por el ROBO de $56.000 a manos de su exgerente: ¿la sospechosa ya está detenida?
Una exsupervisora de Walmart en Pensilvania fue acusada de robar más de $56,000 en efectivo tras ser descubierta por las cámaras de seguridad.
La policía estatal de Pensilvania confirmó la detención de una exsupervisora de atención al cliente de Walmart en Honesdale, acusada de sustraer más de 56.000 dólares en efectivo de los depósitos de la tienda, según informó WNEP-TV.
La Policía Estatal de Pensilvania acusó a una exgerente de Walmart de robar $56,475 en efectivo.
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Acusan a una exgerente de Walmart de robar más de 56.000 dólares en una tienda de Honesdale
De acuerdo con el agente investigador Kenneth M. Byers, de la Policía Estatal de Pensilvania (PSP) de Honesdale, Neaola Peresia Smith, de 42 años y residente de Dunmore, robó 56.475 dólares de 37 bolsas de dinero entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Las cámaras de vigilancia mostraron a Smith manejando todos los depósitos con el dinero desaparecido, incluso en días en los que no tenía programado trabajar. Como lo reportó WNEP-TV, la evidencia vinculó directamente a la sospechosa con el faltante registrado en la sucursal.
¿La sospechosa ya está detenida por el robo en Walmart Estados Unidos?
Sí. Smith se entregó el 9 de septiembre y fue puesta en libertad bajo fianza no garantizada de 75.000 dólares. Su audiencia preliminar está programada para el 23 de septiembre en el Tribunal Central del Condado de Wayne. La investigación sigue en curso mientras las autoridades avanzan con el proceso legal contra la exgerente implicada en el escándalo que sacudió a la cadena minorista en Estados Unidos, tal como lo detalló WNEP-TV.
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