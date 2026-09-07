Martín Pérez Guedes reveló la reacción de Héctor Cúper tras su retiro: "Pensó que no me retiraba"

Martín Pérez Guedes, exfutbolista recordado por su exitoso paso por Universitario de Deportes, habló en la previa del superclásico del fútbol peruano ante Alianza Lima y recordó algunas anécdotas vividas en el marco de su anunciado retiro en mayo del presente año. En ese sentido, el exjugador argentino reveló cuál fue la reacción del profesor Héctor Cúper respecto a la decisión de poner fin a su carrera.

Martín Pérez Guedes, ex Universitario, reveló qué le dijo Héctor Cúper tras enterarse de su retiro

En entrevista para el programa 'Al L1mite', el tricampeón del fútbol peruano con el conjunto merengue reveló que, en principio, el estratega de Universitario se negó a creer que iba a dejar de ser futbolista, no obstante, tras explicarle su situación familiar, indicó que el DT lo tomó de buena forma y le deseó éxitos en sus próximos proyectos personales.

“Él (Cúper) pensó que yo no me retiraba, o sea, que me iba del club pero que no me retiraba, pero lo tomó de la mejor manera. Los jugadores van a seguir pasando siempre, uno se va, otro se queda, van a venir jugadores. Me dolió irme en un momento que no logramos lo que quisimos en el Apertura, pero ellos ya sabían que yo me iba por mi deseo de estar con mi familia y el grupo lo tomó de la mejor manera”, confesó.

Es así que Pérez Guedes contó la inesperada reacción de Cúper al enterarse de su retiro. En un principio, el entrenador pensó que se trataba de una estrategia para fichar por otro equipo, pero luego de escuchar los motivos del jugador, entendió que se trataba de una necesidad por estar junto a sus seres queridos, luego de tres años militando en la Liga 1.

¿Por qué se retiró Martín Pérez Guedes?

Recordemos que Pérez Guedes anunció su salida de Universitario y su retiro del fútbol profesional en mayo del presente año, alegando motivos familiares. El mediocampista de 35 años dejó el club tras disputar tres temporadas consecutivas desde su llegada en 2023. En total, jugó 126 partidos, en donde marcó 18 goles y brindó cuatro asistencias.