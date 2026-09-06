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¿Por qué el arbitraje del Universitario vs. Comerciantes perjudicó también a Alianza Lima?

El arbitraje del partido Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura causó polémica, e incluso perjudicó a Alianza Lima.

Francisco Esteves
Arbitraje del Universitario vs. Comerciantes perjudicó también a a Alianza Lima.
Arbitraje del Universitario vs. Comerciantes perjudicó también a a Alianza Lima. | Foto: Liga 1 - X.
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Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en el superclásico del fútbol peruano por la fecha 9 del Torneo Clausura. En medio de ello, los hinchas conocieron que el arbitraje entre la 'U' y Comerciantes Unidos terminó perjudicando a la institución blanquiazul. Te contamos por qué.

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Como muchos vieron, la polémica se desató en el Estadio Monumental durante el empate 2-2 entre los cremas y el cuadro de Cutervo, sobre todo en una jugada donde Álex Valera pisó fuertemente en el tobillo a su rival, pero el VAR no actuó y todo siguió su rumbo.

En caso de que le hubieran sacado la tarjeta roja al delantero de Universitario de Deportes, este se hubiera perdido el clásico de la Liga 1 2026 ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, pero fue perdonado y tiene todo en regla para aparecer en Matute.

Universitario, Álex Valera.

Universitario podrá contar con Álex Valera ante Alianza Lima.

Pese a que hay opiniones divididas entre los hinchas, la gran mayoría coincide en que sí debió cobrarse la fuerte infracción cometida por Álex Valera. Por ello, de forma indirecta, el arbitraje del duelo ante Comerciantes Unidos terminó perjudicando a los blanquiazules.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima recibirá a Universitario en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria el sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura Liga 1. El apasionante encuentro iniciará a las 8.00 p. m. de todo el territorio peruano y en Líbero te brindaremos toda la información al respecto.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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