CONAR sorprende con audios del polémico penal de Zambrano en derrota de Sport Boys: "Imprudente"

La derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo en el Torneo Clausura dejó una gran molestia en el cuadro chalaco por el desempeño del árbitro Daniel Ureta. La ‘Misilera’ manifestó su malestar tras considerar que fue perjudicada por un polémico penal sancionado en su contra y un gol que no fue validado. Tras ello, la CONAR decidió publicar los audios del VAR correspondientes a la revisión del penal cometido por Carlos Zambrano.

CONAR publicó audios del polémico penal de Carlos Zambrano en derrota de Sport Boys

En los últimos días, el desempeño de Daniel Ureta fue cuestionado luego de que sancionara un penal a favor de Sport Huancayo por un aparente empujón de Carlos Zambrano, acción que terminó llevando a la derrota de Sport Boys. Por ello, la CONAR difundió los audios del VAR y sorprendió al respaldar la decisión tomada por el árbitro.

Según explicaron, Zambrano no tuvo intención de disputar el balón y terminó empujando a su rival de manera imprudente. Por esta razón, consideraron que la decisión de Ureta estuvo completamente respaldada por el reglamento.

“El defensor (Carlos Zambrano) se desentiende del balón y empuja a su oponente. El árbitro estando próximo a la acción correctamente sanciona penal. El VAR, en su chequeo protocolar, usando distintos ángulos y velocidades, corrobora que el defensor no intenta jugar el balón y empuja de manera imprudente a su adversario, por lo que decide de manera correcta confirmar la decisión de campo”, mencionaron.

Del mismo modo, en los audios se escucha la explicación de Fernando Legario, encargado del VAR, quien remarcó que el ‘Kaiser’ llegó en velocidad y terminó desplazando a su rival sin intención de disputar el balón, provocando su caída.

“El jugador (Carlos Zambrano) no juega el balón, viene en velocidad y lo desplaza. No juega el balón nunca. Correcta decisión, el jugador (Zambrano) nunca juega el balón y va a empujar al jugador”, señaló el juez.

Carlos Zambrano se pronunció por el polémico penal

"Luego de revisar todas las imágenes posibles del penal que nos cobraron - con el árbitro FIFA Daniel Ureta y Fernando Legario en el VAR-, y también la jugada del posible gol de Urruti, que, si no hubiera sido gol, debió cobrarse como penal por la mano que tampoco vieron, queda claro que el club fue perjudicado", señaló el 'León' en sus redes sociales.