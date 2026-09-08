'Puma' Carranza elogió a dos futbolistas de Universitario previo al clásico ante Alianza: "Muy buenos"

Universitario de Deportes empezó sus preparativos para el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima. Este duelo, válido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, puede definir el futuro de ambos equipos de cara al título del segundo campeonato de la Liga 1. En medio de ello, el ‘Puma’ Carranza sorprendió al destacar el nivel de dos jugadores de los merengues.

'Puma' Carranza elogió a dos futbolistas de Universitario previo al clásico

La obligación es máxima para Universitario, que deberá vencer a su eterno rival para seguir en camino al título y marcar una importante distancia sobre los blanquiazules. Por ello, los hinchas ya se muestran expectantes por conocer el once que Héctor Cúper prepara para este esperado duelo.

En ese sentido, durante el programa ‘Todas Las Canchas’, le dieron a elegir al ‘Puma’ Carranza entre la titularidad de Juan Manuel Requena o Jorge Murrugarra para este compromiso. Ante ello, el ídolo de los cremas evitó tomar una postura y, por el contrario, no dudó en señalar que ambos jugadores tienen el nivel necesario para ser titulares.

Jorge Murrugarra y Juan Manuel Requena recibieron elogios del 'Puma' Carranza

“Los dos son buenos. Tienen que saber que este partido es importantísimo, los dos están en el nivel justo y lo único que tienen que hacer es meter y meter. Este partido se tiene que ganar porque se tiene que ganar, este es el importante. Ahí van a demostrar quiénes están y quiénes no están, para que vean que la ‘U’ siempre es muy diferente. Y sobre todo, en el equipo todos se llevan bien; es un gran grupo, entonces eso también vale en el fútbol”, señaló.

El retirado futbolista sostuvo que tanto Requena como Murrugarra atraviesan un buen momento y cuentan con las condiciones necesarias para afrontar el clásico. En esa línea recalcó que este tipo de partidos exige el máximo compromiso y sirve para demostrar quiénes están preparados para aportar al club.

‘Puma’ Carranza solicitó asistir al clásico en Matute

Durante el programa ‘L1 Radio’, el periodista Gustavo Peralta reveló que el mismo ‘Puma’ Carranza ha solicitado integrar la delegación de Universitario que asistirá al Estadio de Matute para el clásico ante Alianza Lima. Por ello, es casi segura su presencia en el recinto deportivo.