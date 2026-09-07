Fabián Bustos respondió fuerte a periodista que lo tildó de no tener ambición: "Datos reales"

Fabián Bustos ya no sigue como entrenador de Millonarios FC, pero continúa dando que hablar. En las últimas horas, una periodista colombiana calificó al exestratega de Universitario como una persona que no tenía ambición de buscar goles sin imaginar que el argentino se tomaría el tiempo para responderle con datos.

La cuenta de AS Colombia publicó un video en su cuenta de X donde la comunicadora Liche Durán señalaba lo siguiente: "Ya conocimos cómo jugaba Bustos y Bustos lo que le importaba era mantener el arco en cero, a él no le importaba hacer goles".

Luego, la periodista añadió que el juego de Bustos era completamente diferente y que no quería ganar los partidos: "Sí, pero el plan... el plan de juego era diferente. No, el plan de juego era diferente, Bustos priorizaba la defensa absoluta de principio a fin. Él no salía con la ambición de ganar el partido.".

Ante esto, el exentrenador de Universitario salió a responderle de manera contundente con sus datos al mando del Millonarios FC: "Buenas tardes, espero q estén muy bien. Datos reales: 32 partidos dirigidos 58 goles a favor y 32 en contra….. en este semestre, 3 ganado, 2 empates y 1 derrota, 6 goles a favor y 2 en contra… ganamos la mitad de los partidos 16 ! Empatamos 9 perdimos 7. 60% de los puntos".

Fabián Bustos le respondió a periodista.

¿Por qué Millonarios despidió a Fabián Bustos?

El exentrenador de Universitario de Deportes, Bustos, reveló que la principal causa de su salida estuvo vinculada al estilo de juego del equipo. Afirmó que la directiva no estaba satisfecha con el rendimiento futbolístico, a pesar de que los resultados en el torneo colombiano eran favorables.

El argentino subrayó que Millonarios había logrado un 61% de puntos en el Torneo Clausura y un 60% desde su llegada, manteniéndose en los primeros puestos de la clasificación. En el semestre actual, el equipo bogotano había cosechado tres victorias, dos empates y una derrota, ocupando el quinto lugar con 11 puntos en seis partidos.

Sin embargo, la falta de consistencia en el juego había suscitado críticas. Además, la eliminación de Millonarios de la Copa Sudamericana 2026, tras perder 2-1 ante O'Higgins en Bogotá, intensificó las críticas hacia Bustos y su enfoque táctico.