Jorge Fossati explotó contra Gonzalo Núñez tras recordarle partido cancelado ante Italia: "Sigue jod..."

¡cruce muy tenso de palabras! Jorge Fossati y el periodista Gonzalo Núñez protagonizaron una dura discusión durante la transmisión del programa Enbasados, luego de que el conocido como 'Castor' cuestionara al exentrenador de la selección peruana por la suspensión del partido ante Italia y la decisión de medirse con equipos de menor jerarquía, como Nicaragua y República Dominicana.

¿Qué pasó entre Jorge Fossati y Gonzalo Núñez?

En medio del diálogo, Fossati expuso su visión sobre la organización de encuentros frente a selecciones de mayor nivel en el arranque de una nueva etapa de la Bicolor. "Con jugadores que recién se van integrando a la selección por primera vez, para qué enfrentarte a rivales que vienen armados hasta los dientes".

Tras esa respuesta, Gonzalo Núñez puso sobre la mesa el duelo que finalmente no llegó a jugarse frente al tetracampeón mundial, lo que desató la reacción airada del experimentado técnico. "¿Estamos hablando de Perú o Italia? tú insistes en algo que no existía".

La postura del 'Castor' se mantuvo firme y provocó que el 'Nonno' comenzara a perder la paciencia. Ante la insistencia, el técnico uruguayo exhortó a que “llame ahora a Juan Carlos Oblitas; entonces para que me entrevista. Le digo que es mentira y sigue jodie***, llame al técnico de Italia”, señaló Fossati.

Conviene recordar que, en ese entonces, el diario italiano Corriere dello Sport publicó que había un pacto para disputar ese amistoso en 2024, justo cuando Jorge Fossati iniciaba su ciclo al mando de la selección peruana.

¿Cuántos partidos dirigió Jorge Fossati con la selección peruana?

Entre 2024 y enero de 2025, Jorge Fossati condujo a la Selección Peruana en 13 partidos como entrenador. En ese recorrido con la Bicolor, sumó 4 triunfos, 4 igualdades y 5 caídas, tomando en cuenta amistosos, Copa América y Eliminatorias.