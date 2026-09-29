Mauro Cantoro criticó a Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Fue una mala decisión"

La selección peruana atraviesa un momento sumamente complicado tras la goleada que sufrió ante Estados Unidos. El abultado 4-1 en contra volvió a desnudar las falencias en el juego de la ‘Bicolor’ y las críticas cayeron contra Mano Menezes. En ese contexto, Mauro Cantoro no dudó en pronunciarse y cuestionar la elección del brasileño para asumir el mando, tras sus declaraciones sobre el recambio generacional.

Mauro Cantoro criticó a Mano Menezes como DT de la selección peruana

Recientemente, Mano Menezes sorprendió al declarar que está enfocado exclusivamente en conseguir resultados con la selección peruana y que no tiene contemplado potenciar el trabajo en las divisiones menores.

Tras ello, el exdelantero Mauro Cantoro no tardó en cuestionar, durante el programa ‘Desmarcados’, las palabras del técnico y calificó su llegada a la ‘Bicolor’ como “una mala decisión”.

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“Si en la FPF sabían cuál era la idea de Mano Menezes y que no tenía muchos futbolistas para elegir, fue una mala decisión de la Federación traerlo”, sostuvo el retirado futbolista.

El ‘Toro’ indicó que la FPF debía tener en cuenta la intención del estratega brasileño de trabajar únicamente con el primer equipo antes de decidir su contratación. En esa línea, consideró que apostar por un técnico con esa idea resulta un error, sobre todo teniendo en cuenta el complicado momento que atraviesan las divisiones menores del fútbol peruano.

“Es un técnico con un buen perfil, pero, teniendo en cuenta lo mal que está el fútbol de menores, no puedes traer a un entrenador que únicamente se preocupe por el primer equipo, que es lo que él ha declarado. Había que traer un técnico diferente”, remarcó.

¿Qué dijo Mano Menezes sobre su trabajo con la selección peruana?

En la conferencia de prensa previa al amistoso ante México, Mano Menezes señaló la necesidad de encontrar nuevos futbolistas para la selección peruana y remarcó que no busca trabajar con las categorías inferiores, ya que tiene la obligación de conseguir resultados inmediatos para poder llegar al Mundial 2030.

"Cuando asumimos el trabajo, hablamos mucho sobre la necesidad de encontrar nuevos jugadores para sustituir a aquellos que por su edad ya no tenían lugar. Pero no vine aquí para reformular el fútbol peruano, vine para trabajar con la selección mayor. Colocamos un entrenador en la Sub-20 y estamos haciendo ese trabajo hasta ahí. Tenemos que presentar resultados y crear ilusión que es estar en el Mundial 2030", manifestó.