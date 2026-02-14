La polémica generada por los comentarios de connotación racial contra el futbolista Eryc Castillo escaló a un nuevo nivel. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos (Primer Despacho) inició una investigación preliminar contra el comentarista deportivo Gonzalo Núñez, por el presunto delito de discriminación en agravio del jugador de Alianza Lima y de la población afroperuana.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, el fiscal provincial Luis Valdivia dispuso una serie de diligencias urgentes para esclarecer los hechos. Entre ellas, se encuentran la toma de declaraciones tanto del investigado como del futbolista, además de representantes del medio radial donde se produjeron las expresiones, así como de posibles testigos que presenciaron o escucharon el episodio.

Asimismo, se ordenó la realización de una pericia psicológica al controversial Gonzalo Núñez, además buscarán otras acciones que resuelvan si existe responsabilidad penal por lo ocurrido. En el comunicado se informó que estas medidas forman parte del proceso preliminar, etapa en la que la Fiscalía recopila elementos para decidir si corresponde avanzar hacia una investigación formal.

Comunicado del Ministerio Público.

El caso ha generado un amplio rechazo en el ámbito deportivo y mediático, porque el jugador ecuatoriano afectado es actualmente pieza importante de Alianza Lima. Diversas voces del fútbol peruano expresaron su solidaridad con Eryc Castillo, entre ellos Jean Ferrari, quien cuestionó duramente el contenido de los comentarios y sostuvo que situaciones como esta dañan la imagen del deporte nacional.

Por su parte, Gonzalo Núñez ofreció disculpas públicas y anunció su salida del programa radial Exitosa Deportes, en el que se produjeron las expresiones. Mientras tanto, la investigación sigue su curso y será el Ministerio Público el encargado de definir los próximos pasos conforme a los resultados de las diligencias dispuestas.

Video: Exitosa Deportes