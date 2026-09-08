Ya se han jugado ocho fechas del Torneo Clausura y de lo que más se habla no es el liderato de Deportivo Garcilaso, sino de los constantes errores arbitrales. Cada fin de semana, ocurren polémicas que no pasan desapercibidas y que han causado gran malestar en todos los clubes del fútbol peruano.

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En diálogo con el programa de YouTube 'Denganche', el futbolista de Sport Boys, Carlos Zambrano, señaló que estos deben hacer una huelga a raíz de que no están recibiendo una remuneración que termina afectando su desempeño en la cancha.

El periodista Michael Succar le señaló esto último al Káiser: “Una cosa es criticar la capacidad, que por supuesto tenemos que hacerlo, criticar las malas decisiones que tenemos que hacerlo como en este caso, pero por otro lado, tenemos también a árbitros que no cobran hace ocho fechas, no les pagaron el Clausura”.

Ante esto, el defensor de Sport Boys aseguró que eso no es una excusa para que cometan varios errores en todos los partidos y que si están fastidiados por este tema, entonces que hagan una huelga tal como lo hicieron los jugadores profesionales en su momento.

“Sí, pero que eso no es una excusa para... para tratar de hacer las cosas mal en el campo, ¿no? O sea... Ellos tienen que hacer su trabajo bien, como a nosotros en Boys en llegó en su momento que no estábamos al día y cuando sales al campo tienes que hacer tu trabajo bien, porque te debes a una familia, a una hinchada que está esperanzada, ilusionada... Pero bueno, eso no es una excusa. Yo entiendo que no le están pagando, pero... bueno, que se me planten como nosotros...”, expresó el zaguero.

Carlos Zambrano habló sobre el mal momento del arbitraje peruano.

Tras esto, el comunicador Loret de Mola añadió: “O sea, al no pagarle a los árbitros también a mí lo... A mí la sensación que me deja es que a la Federación le importa poco. O sea, le importa poco que el nivel de los árbitros sea bueno. O sea, cuando no le pagas a alguien creo que es lo normal, ¿no? Tener que remunerar a alguien por su... Por su trabajo, por sus servicios. Pero al no pagarle a los árbitros, también de arriba estás demostrando que no te interesa que... Que los árbitros trabajen bien o trabajen mal”.

Finalmente, el exdefensor de Alianza Lima aseguró que ese tema se les escapa de las manos y que todo el sistema debería estar unido.

“Sí, eso se escapa ya de la mano de todos nosotros, ¿no? Ustedes como comentaristas, nosotros deportistas. Al final es un sistema en el fútbol que todo debería estar de la mano, ¿no? O sea, no podemos estar desbalanceados en todo... En todos esos aspectos, ¿no? O sea, los árbitros también tendrían que estar... La Conar, pues creo que son las que se encargan... Deberían estar puntuales”, finalizó.