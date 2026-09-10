Horacio Melgarejo eligió al reemplazo de Gerson Barreto para el Cienciano vs Montevideo City Torque

Cienciano enfrentará HOY jueves 10 de septiembre a Montevideo City Torque, por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ buscará buscará aprovechar la altura de Cusco en este primer encuentro, para sacar una importante ventaja en la llave por el pase a semifinales. Lamentablemente, los cusqueños no contarán con Gerson Barreto para este primer duelo por acumulación de amarillas.

Como se recuerda, el mediocampista sumó su tercera cartulina en el partido ante Botafogo en Brasil, lo cual le impedirá estar para el partido de hoy ante los uruguayos. Ante esta situación, el profesor Horacio Melgarejo ya tendría definido al hombre que lo reemplazará en la volante imperial.

Gonzalo Aguirre, el elegido para reemplazar a Barreto en el Cienciano vs Montevideo City Torque

Según información del periodista Paul Pérez, el hombre elegido por Horacio Melgarejo para reemplazar a Barreto es Gonzalo Aguirre. El exjugador de Sporting Cristal y Alianza Lima iniciaría las acciones en el encuentro de este jueves 10 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

"El futbolista que se perfila para poder reemplazarlo es Gonzalo Aguirre. Gonzalo Aguirre ha venido siendo alternativa, que ha entrado 15-20 minutos. Se perfila para poder reemplazar a Gerson Barreto y estar junto a Santiago Arias en la volante de Cienciano del Cusco", señaló el citado comunicador en el programa 'Modo Fútbol'.

Números de Gonzalo Aguirre con Cienciano

En lo que va del 2026, Gonzalo Aguirre ha disputado un total de 22 partidos con camiseta roja, entre Liga 1, Copa Sudamericana y Copa de la Liga, sumando un total de 942 minutos disputados. Hasta el momento, el volante no ha marcado goles, sin embargo, brindó dos asistencias.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?

Recordemos que Cienciano vs Montevideo City Torque se jugará este jueves 10 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El duelo de vuelta se realizará el próximo jueves 17 a la misma hora en Montevideo.