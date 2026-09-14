¡Atención! Un reciente informe oficial del Gobierno de Estados Unidos reveló que, recientemente, numerosos inmigrantes fueron recluidos en diminutas jaulas metálicas en el centro de detención denominado “Alligator Alcatraz”, situado en Florida.

Esta última información ha generado preocupación y críticas por las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas, lo que ha llevado a una revisión de las políticas migratorias y de tratamiento hacia los inmigrantes en el país americano. Aquí más detalles y datos insólitos.

EE. UU.: exponen que ICE encerraba a detenidos en jaulas metálicas

Un informe emitido por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y medios internacionales como 'Telemundo' y 'Univisión' han expuesto serias violaciones a los derechos humanos en un centro de detención en Florida, conocido como Alligator Alcatraz, antes de su cierre definitivo.

Este documento resalta el uso de jaulas metálicas de apenas 1,7 metros cuadrados, donde al menos 79 migrantes fueron confinados por períodos que variaron desde unos minutos hasta casi dos horas.

Por su parte, las autoridades del centro justificaron esta práctica, denominando a estas estructuras “áreas de calma”, argumentando que su propósito era ayudar a los detenidos a gestionar sus emociones y reducir el estrés.

El controvertido centro, que comenzó a operar en julio de 2025, se ubicaba en un antiguo aeródromo en los Everglades, y formaba parte de las políticas de deportación masiva implementadas por el gobierno americano.

¿Qué otras irregularidades se detectaron?

Un informe oficial ha confirmado diversas denuncias realizadas anteriormente por organizaciones civiles y legisladores sobre las condiciones inhumanas en las instalaciones de los extranjeros. Entre los hallazgos se destaca el hacinamiento extremo, la falta de atención médica adecuada para los recién llegados y las raciones de comida que resultan insuficientes o en mal estado.

Además, se ha documentado la prohibición de salir al exterior durante semanas, lo que agrava aún más la situación de quienes se encuentran en estos centros. Estas revelaciones subrayan la urgencia de abordar las condiciones de vida de los inmigrantes en estas instalaciones y de su real adecuación.