¡Atención! Cinco individuos terminaron detenidos durante una reciente protesta en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Atlantic City, Nueva Jersey, el sábado 12 de septiembre. Sus arrestos se llevaron a cabo en la cuadra 2700 de Atlantic Avenue, aproximadamente a las 11.00 a. m. Los organizadores del evento, El Pueblo Unido de Atlantic City, se definen como una organización comunitaria sin fines de lucro que busca empoderar a la comunidad inmigrante latina. ¿Qué pasó con ellos?

EE. UU.: arrestan a cinco personas residentes durante protesta contra el ICE en Atlantic City

A través de una publicación en Facebook, los organizadores de la protesta no pudieron evitar mostrar su rechazo a los secuestros de miembros de nuestra comunidad y denunciaron públicamente la colaboración entre la policía de Atlantic City y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

EE. UU.: arrestan a cinco personas residentes durante protesta contra el ICE en Atlantic City.

Según la policía local y el medio NBP Philadelphia, la manifestación se realizó de manera pacífica, pero se tornó violenta luego de un altercado entre los asistentes. Los agentes de seguridad pública intervinieron al salir del Edificio de Seguridad Pública, donde se encontraron con manifestantes en la calle y con uno que estaba en un área de acceso designada, la cual había sido dejada abierta para facilitar la entrada al edificio.

La policía, por su parte, precisó que los manifestantes desobedecieron las órdenes de despejar el acceso y la vía pública. Como consecuencia de estos incidentes, cinco personas fueron detenidas, mientras que una persona que sufrió lesiones leves durante el enfrentamiento inicial recibió una citación.

Sobre este contexto, el jefe de policía de Atlantic City, James Sarkos, decidió mencionar que "el derecho constitucional a la protesta pacífica es fundamental y es respetado por el Departamento de Policía de Atlantic City". No obstante, resaltó que este derecho no permite la obstrucción del acceso a instalaciones de seguridad pública ni la interferencia en la labor de los agentes.

¿Qué se sabe de las personas detenidas durante la protesta y qué cargos enfrentan?

Diana Chaparro, de 50 años y residente de Hammonton, Nueva Jersey, enfrenta cargos por agresión simple. Por su parte, José Salazar, de 18 años y originario de Princeton, también ha sido acusado de agresión simple, además de posesión ilegal de un dispositivo químico, específicamente un aerosol de pimienta.

Cristian Moreno-Rodríguez, de 31 años y residente de Atlantic City, enfrenta cargos por obstrucción a la justicia. Keli Smith, de 41 años y habitante de Egg Harbor Township, ha sido acusada de obstrucción a la justicia y resistencia al arresto. Anthony Diaz, de 30 años y residente de Newark, también enfrenta cargos por obstrucción a la justicia, mientras que Devon Barber, de 28 años y originario de Atlantic City, es acusado de agresión simple.