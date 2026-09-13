ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE otorga CONTRATO de hasta 382 millones de dólares para TRASLADAR DETENIDOS en Texas

El gobierno de Donald Trump continúa expandiendo en Texas la infraestructura destinada a respaldar su política migratoria. En este contexto, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) otorgó a GardaWorld Federal Services un contrato que podría llegar a los 382 millones de dólares para encargarse del traslado de personas bajo custodia migratoria en los 254 condados del estado. La información fue difundida por N+ Univision, principal fuente de este informe.

ICE otorga un contrato de hasta 382 millones de dólares para trasladar detenidos en Texas

De acuerdo con N+ Univision, el contrato establece la prestación de un servicio de transporte terrestre armado, disponible las 24 horas, destinado al traslado de inmigrantes detenidos que se encuentran bajo custodia de ICE. Asimismo, contempla tareas de coordinación y documentación, mantenimiento y operación de los vehículos, elaboración de reportes, supervisión de la calidad y gestión de un portal seguro. La adjudicación fue publicada en SAM.gov y, hasta el momento, ICE habría utilizado aproximadamente 100 millones de dólares del presupuesto total autorizado.

Con este nuevo acuerdo, los compromisos de la agencia federal con GardaWorld durante los últimos seis meses superan los 700 millones de dólares. La cifra refleja el creciente papel de la compañía en las operaciones relacionadas con la política migratoria de Estados Unidos.

GardaWorld Federal Services es la filial estadounidense de la compañía canadiense GardaWorld, con sede en Montreal. Según información difundida por N+ Univision, los contratos que la empresa ha obtenido este año del Departamento de Seguridad Nacional superan ampliamente, en conjunto, los recursos que ha recibido de los Departamentos de Estado y de Defensa.

El transporte de inmigrantes en Texas cobra especial relevancia debido a la expansión del programa 287(g), mediante el cual el ICE autoriza a determinadas agencias policiales locales a colaborar en tareas de control migratorio. Texas es el estado con el mayor número de acuerdos en el marco de este programa. Un registro elaborado por el investigador independiente Andrew Thrasher, a partir de información del ICE, contabiliza 514 acuerdos con 422 agencias policiales de Texas, mientras que en Florida se registran 352 acuerdos.

ICE amplía los centros de detención y los traslados de inmigrantes

El contrato para transportar a inmigrantes detenidos se produce mientras avanzan otros proyectos destinados a ampliar la capacidad de detención migratoria en Estados Unidos. En marzo, el ICE otorgó a GardaWorld un contrato por 313 millones de dólares para transformar un almacén ubicado en Surprise, Arizona, en un centro de detención. Sin embargo, el proyecto permanece paralizado debido a una demanda presentada por la fiscal general de Arizona, Kris Mayes.

Además, la semana pasada, GardaWorld obtuvo otro contrato, por 17,1 millones de dólares, para convertir un almacén de carga del ICE en San Antonio, Texas, en una instalación de detención. El contrato contempla tanto las obras de adecuación como los servicios necesarios para poner en funcionamiento el centro, incluidos los aspectos operativos, sanitarios y de personal.

Mientras algunos de estos proyectos enfrentan obstáculos legales, el nuevo contrato de transporte permitiría atender una necesidad directamente vinculada al aumento de las detenciones: trasladar a inmigrantes detenidos en Estados Unidos desde cárceles locales hasta instalaciones bajo el control del ICE, incluso a grandes distancias dentro de Texas.

La expansión de estos servicios se produce en un contexto de mayor actividad migratoria y de intensificación de los controles por parte de las autoridades federales. Para los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente para aquellos que permanecen bajo custodia migratoria, los traslados entre instalaciones pueden constituir una etapa adicional del proceso de detención y eventual deportación.