ATENCIÓN MÁXIMA para inmigrantes que solicitaron la Green Card a USCIS antes del 18 de septiembre: ¿CÓMO AFECTARÁ el cambio en la regla de carga pública?

Los inmigrantes que solicitaron la Green Card mediante el Formulario I-485 antes del 18 de septiembre de 2026 tendrán una consideración importante. Desde esa fecha, USCIS aplicará una nueva regla de carga pública y una versión actualizada del formulario. Sin embargo, los trámites presentados antes del cambio seguirán sujetos a las normas anteriores.

Si solicitas la residencia mediante el formulario I-485, una nueva regla de carga pública entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026.

USCIS cambia la regla de carga pública: ¿qué pasa si ya solicitaste la Green Card?

De acuerdo con USCIS, las solicitudes de ajuste de estatus presentadas antes del 18 de septiembre de 2026 no estarán sujetas al nuevo estándar de carga pública. La agencia evaluará estos casos bajo la regla final de 2022, incluso si la decisión se toma meses o años después.

La fecha clave será la presentación del Formulario I-485. Si el trámite se envió por correo, se tomará en cuenta la fecha del matasellos; mientras que, en las solicitudes en línea, se considerará la fecha de presentación electrónica.

Bajo la regla anterior, USCIS realiza una evaluación más limitada de la carga pública. Principalmente, considera la recepción de determinados beneficios públicos en efectivo destinados al mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo financiada por el Gobierno.

Esto significa que programas como SNAP, Medicaid no institucional, vivienda pública o asistencia alimentaria no generan automáticamente una causa de inadmisibilidad para obtener la residencia permanente.

Inmigrantes que buscan la residencia permanente: ¿cómo aplica la carga pública en Estados Unidos?

Presentar el I-485 antes del 18 de septiembre no garantiza que un inmigrante obtenga la Green Card. USCIS también revisará otros requisitos, como la categoría migratoria, los antecedentes, la admisibilidad, la documentación, el examen médico y el patrocinio económico cuando corresponda.

Además, es importante utilizar la edición correcta del formulario y presentar la documentación requerida. Una solicitud incompleta o presentada con una versión incorrecta puede ser rechazada, por lo que el solicitante tendría que presentar nuevamente el trámite bajo las reglas vigentes en ese momento.

En términos simples, quienes presentaron correctamente su solicitud de residencia permanente antes del 18 de septiembre de 2026 continuarán bajo la regla de carga pública de 2022. Los trámites presentados desde esa fecha estarán sujetos al nuevo estándar y a la versión revisada del Formulario I-485.

Según USCIS, la diferencia entre ambas fechas resulta clave para los inmigrantes que buscan convertirse en Residente en Estados Unidos.