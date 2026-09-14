¡La peor experiencia de su vida! El futbolista profesional, Matías Pourrain, arribó al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood el mes pasado, con la finalidad de poder participar en un partido de semifinales. Sin embargo, su llegada tomó un giro inesperado cuando fue detenido sorpresivamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), una situación que jamás había anticipado. ¿Qué pasó y cuál es su situación actual?

EE. UU.: futbolista detenido y luego liberado, revela su experiencia bajo custodia del ICE

'Local 10' compartió el testimonio del centrocampista argentino de 34 años que juega para el Miami United FC, Matías Pourrain, quien volvió al sur de Florida tras vivir lo que califica como una de las peores semanas de su existencia. "Es una situación realmente horrible", expresó tras estar más de tres semanas bajo custodia del ICE en tres centros distintos, incluyendo uno en Miramar, donde las condiciones fueron descritas por él como inhumanas.

Futbolista detenido y luego liberado en EE. UU., revela su experiencia bajo custodia del ICE.

Desde su llegada a Florida en 2019, el deportista ha mantenido un permiso de trabajo y renovó su licencia de conducir en julio. “Me duele porque amo este país y he vivido aquí siete años. No me merezco nada de esto. Nunca tuve antecedentes penales”, señaló Pourrain.

Como se recuerda, el 6 de agosto, mientras se preparaba para un partido en Los Ángeles, fue detenido por el ICE tras pasar el control de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Durante su estancia en el centro de detención de Miramar, relató que estuvo esposado a una silla durante las primeras 24 horas y que la comida era inaceptable, lo que lo llevó a no comer durante días. "Éramos 68 personas en una habitación pequeña; ni siquiera podía moverme", dijo.

Finalmente, fue trasladado a otro centro en Florida y luego a Texas, donde fue liberado bajo fianza de 20.000 dólares el 28 de agosto, más de tres semanas después de su detención.

DHS se pronuncia tras cuestionamientos y detención de Pourrain

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó a dicho medio que Pourrain solo contaba con autorización para permanecer en Estados Unidos durante un periodo de seis meses, excediendo así el tiempo permitido. Además, el DHS refutó las alegaciones sobre un trato inhumano en los centros de detención de ICE.

La agencia señaló que "las afirmaciones de que existen condiciones precarias en los centros de detención de ICE son FALSAS", subrayando que los estándares de detención son superiores a los de muchas prisiones que albergan a ciudadanos estadounidenses. Según el comunicado, todos los detenidos cuentan con tres comidas diarias, agua potable, ropa, ropa de cama, duchas, jabón y artículos de aseo personal.