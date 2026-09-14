BUENAS NOTICIAS para Walmart: ACORRALAN en Texas a dos miembros de una banda de ladrones que saqueaba establecimientos en varios estados

Dos mujeres fueron arrestadas en el este de Texas por su presunta participación en una red dedicada al robo organizado en tiendas, que habría operado en varios estados. El caso involucra establecimientos Walmart y quedó al descubierto tras una investigación que recopiló videos de vigilancia, recibos y comprobantes de devoluciones.

Dos integrantes de una red de robos en Walmart fueron arrestados en el este de Texas

Antoinette Hammond, de 39 años y residente de Dallas, y Tangela Johnson fueron detenidas el 4 de septiembre por la Oficina del Sheriff del Condado de Smith. Ambas enfrentan acusaciones relacionadas con actividades delictivas organizadas.

De acuerdo con la declaración jurada citada por KLTV 7, investigadores del Departamento de Seguridad Pública de Texas identificaron a Hammond, Johnson y otras tres personas como integrantes de una presunta red que tenía como objetivo tiendas Walmart en Texas, Oklahoma, Luisiana y Misisipi.

Dos integrantes de una presunta red de robos en Walmart fueron arrestados en el este de Texas.

La investigación también menciona a Jamise Harris, Azaria Hammond y a un hombre cuya identidad no fue revelada. Según el documento, Azaria sería hija de Antoinette Hammond.

Así operaba la presunta red de robos en Walmart de EE. UU.

Según la declaración jurada, el grupo habría utilizado recibos digitales de compras realizadas en efectivo. Con estos comprobantes, los sospechosos podían intentar devolver los productos y recibir el reembolso en efectivo.

El método consistía en ingresar a una tienda Walmart sin mercancía, tomar un producto de alto valor que coincidiera con un recibo y dirigirse al área de atención al cliente para solicitar una devolución, evitando las cajas registradoras. En otros casos, un integrante habría tomado el producto y dejado el artículo dentro de un carrito fuera de las cajas. Luego, otro sospechoso ingresaba, recogía el carrito y llevaba la mercancía al servicio de atención al cliente para completar la devolución.

La declaración jurada señala que un investigador de Walmart Global contactó a un agente del DPS en junio de 2026 y entregó videos de vigilancia, recibos originales y comprobantes de las devoluciones.

De acuerdo con el documento, entre el 27 de febrero y el 4 de mayo de 2026, Hammond y Johnson habrían sustraído productos por un valor de $3,071.81. A esta cifra se suman otros hechos en los que Hammond habría participado junto con Harris, Azaria Hammond y un hombre cuya identidad no fue revelada, por $709.83. Ambas mujeres fueron trasladadas a la cárcel del condado de Smith, donde se estableció una fianza recomendada de $500,000 para cada una.

La información fue reportada por KLTV 7, medio local del este de Texas, a partir de la declaración jurada y de los datos proporcionados por las autoridades.