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Selección peruana sorprende y anuncia la convocatoria de portero titular de Alianza Lima

Este portero que es titular con Alianza Lima acaba de ser incluido en la última convocatoria de la selección peruana. Conoce la lista completa.

Wilfredo Inostroza
Portero de Alianza Lima fue convocado a la selección peruana
Portero de Alianza Lima fue convocado a la selección peruana | Foto: Club Alianza Lima
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Tras caer en el clásico ante Universitario por un error de Alejandro Duarte —en complicidad compartida con Gianfranco Chávez— en la última jugada del partido, en Alianza Lima comienzan a cuestionarse sobre si se debe buscar otra opción en la portería para lo que resta del Torneo Clausura. Recientemente, se conoció que la selección peruana acaba de convocar a un arquero del elenco íntimo.

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Nos referimos a Fabrisio Mesías, quien está inscrito como tercer arquero en el equipo de Pablo Guede, pero también es titular indiscutible en el cuadro que disputa la Liga 3, campeonato donde los victorianos son líderes del Grupo B tras disputarse 15 jornadas.

El guardameta de 19 años fue llamado para la Sub 20 que disputará Juegos ODESUR 2026, que se realizarán en Santa Fe, Argentina. Esta lista la integran otros 18 nombres, la mayoría de jugadores que militan en equipos peruanos.

Otros elementos que destacan en esta lista son el también blanquiazul Piero Cari, Nicolás Rengifo de Universitario, además Jair Moretti y Duham Ballumbrosio de Sporting Cristal, elementos que ya han tenido acción en la Liga 1 y seguro serán un aporte importante para el elenco dirigido por Thiago Kosloski.

Fabricio Mesías, Alianza Lima

Fabricio Mesías, portero de Alianza Lima

Convocados a la selección peruana Sub 20

Arqueros

  • Fabricio Mesías — Alianza Lima
  • Fernando Lassanta — CA Vélez
  • Armando Aguirre — CIM (invitado)

Defensas

  • Joaquín Verde — Universitario
  • Carlos Aramburu — Alianza Lima
  • Dyland Maceda — FBC Melgar
  • Pirlo Oba — D. Llacuabamba
  • Duham Ballumbrosio — Sporting Cristal
  • Samuel Pereda — Alianza Lima
  • Jonathan García — Alianza Lima

Mediocampistas

  • Santiago Berckemeyer — Unión Huaral
  • Jair Moretti — Sporting Cristal
  • Piero Cari — Alianza Lima
  • José María Mellán — Sporting Cristal
  • Gerson Castillo — Sporting Cristal
  • Lionel Herrera — Sporting Cristal

Delanteros

  • Nicolás Rengifo — Universitario
  • Eystin Córdova — Universitario
  • Marco Rivas — Tigre
Selección peruana Sub 20

Convocados de la selección peruana Sub 20

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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