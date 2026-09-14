Selección peruana sorprende y anuncia la convocatoria de portero titular de Alianza Lima

Tras caer en el clásico ante Universitario por un error de Alejandro Duarte —en complicidad compartida con Gianfranco Chávez— en la última jugada del partido, en Alianza Lima comienzan a cuestionarse sobre si se debe buscar otra opción en la portería para lo que resta del Torneo Clausura. Recientemente, se conoció que la selección peruana acaba de convocar a un arquero del elenco íntimo.

Nos referimos a Fabrisio Mesías, quien está inscrito como tercer arquero en el equipo de Pablo Guede, pero también es titular indiscutible en el cuadro que disputa la Liga 3, campeonato donde los victorianos son líderes del Grupo B tras disputarse 15 jornadas.

El guardameta de 19 años fue llamado para la Sub 20 que disputará Juegos ODESUR 2026, que se realizarán en Santa Fe, Argentina. Esta lista la integran otros 18 nombres, la mayoría de jugadores que militan en equipos peruanos.

Otros elementos que destacan en esta lista son el también blanquiazul Piero Cari, Nicolás Rengifo de Universitario, además Jair Moretti y Duham Ballumbrosio de Sporting Cristal, elementos que ya han tenido acción en la Liga 1 y seguro serán un aporte importante para el elenco dirigido por Thiago Kosloski.

Fabricio Mesías, portero de Alianza Lima

Convocados a la selección peruana Sub 20

Arqueros

Fabricio Mesías — Alianza Lima

Fernando Lassanta — CA Vélez

Armando Aguirre — CIM (invitado)

Defensas

Joaquín Verde — Universitario

Carlos Aramburu — Alianza Lima

Dyland Maceda — FBC Melgar

Pirlo Oba — D. Llacuabamba

Duham Ballumbrosio — Sporting Cristal

Samuel Pereda — Alianza Lima

Jonathan García — Alianza Lima

Mediocampistas

Santiago Berckemeyer — Unión Huaral

Jair Moretti — Sporting Cristal

Piero Cari — Alianza Lima

José María Mellán — Sporting Cristal

Gerson Castillo — Sporting Cristal

Lionel Herrera — Sporting Cristal

Delanteros

Nicolás Rengifo — Universitario

Eystin Córdova — Universitario

Marco Rivas — Tigre