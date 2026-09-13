Universitario de Deportes se quedó con el clásico por 2-1 ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y quedó como único líder del Torneo Clausura 2026. No obstante, dentro de lo que fue el encuentro, hubo bastantes cruces fuertes entre jugadores de ambos planteles.

Uno de ellos fue el que protagonizaron Federico Girotti y Andy Polo. Al término del primer tiempo, las cámaras de L1 Max mostraron el preciso momento en el que el delantero argentino encaró al futbolista crema y tuvieron que aparecer sus demás compañeros para separarlos y que la cosa no llegue a más.

¿Qué pasó entre Andy Polo y Federico Girotti?

Un día después del clásico, las imágenes al ras de la cancha que mostró 'Al Límite', revelaron qué pasó antes de que ambos jugadores se pusieran cara a cara. Sucede que en una jugada previa, Andy Polo intentó pasarle el balón por entre las piernas al delantero argentino, a quien no le gustó para nada esta actitud y fue a encarar al futbolista crema.

Incluso el propio Diego Rebagliati quedó asombrado porque esta jugada no se había visto en la transmisión: "Yo no había visto esto. Por eso es que se calienta todo al medio tiempo. Esto es lo que te da el ras de cancha. Yo no entendía qué estaba pasando".

¿Cómo acabó el clásico entre Alianza Lima vs Universitario?

Universitario llegó a Matute con el objetivo de llevarse los tres puntos y terminó haciéndolo. Alex Valera abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo. Luego, Federico Girotti anotó el empate sobre los 77. Sin embargo, sobre el final del encuentro, Lissandro Alzugaray anotó el 2-1 en los minutos finales tras un error de Duarte y Chávez. Tras este resultado, la ‘U’ es líder del Torneo Clausura y recortó puntos con Alianza Lima en el acumulado.