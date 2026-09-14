ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Florida CAMBIA MEDICAID desde octubre y miles podrían PERDER COBERTURA, ¿quiénes tienen una excepción?

Florida aplicará desde el 1 de octubre de 2026 nuevas reglas para determinar quiénes pueden acceder a Medicaid. El cambio podría dejar sin cobertura médica completa a algunos inmigrantes en Estados Unidos. El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) ya revisa el estatus migratorio de los beneficiarios y solicita documentos adicionales cuando no puede confirmar su categoría migratoria.

¿Qué inmigrantes en Estados Unidos podrán conservar Medicaid en Florida?

El cambio responde a una modificación federal incluida en la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, promulgada el 4 de julio de 2025. Según el DCF, las nuevas condiciones comenzarán a aplicarse en Florida el 1 de octubre de 2026.

Medicaid podrá mantenerse para ciudadanos y nacionales de Estados Unidos, residentes permanentes legales con Green Card y personas bajo la categoría Cuban/Haitian Entrant. La cobertura también contempla a ciertos migrantes de Micronesia, las Islas Marshall y Palau, así como a menores de 19 años con residencia legal en el país, siempre que cumplan las condiciones establecidas para cada programa.

Florida cambiará desde el 1 de octubre las reglas de Medicaid y algunos inmigrantes podrían perder cobertura médica completa.

En cambio, algunos refugiados, asilados y beneficiarios del parole humanitario que no estén incluidos en otra categoría migratoria elegible podrían perder la cobertura completa de Medicaid. Según los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), esta modificación responde a cambios en el financiamiento federal de Medicaid y CHIP. Sin embargo, ciertos inmigrantes que no son ciudadanos estadounidenses todavía pueden acceder a Medicaid de emergencia si cumplen con los requisitos establecidos.

El DCF realiza la verificación mediante el sistema federal SAVE. Si la información migratoria no puede confirmarse de forma automática, la agencia solicita al beneficiario documentos adicionales. Quienes no presenten las pruebas dentro del plazo establecido o no acrediten una categoría elegible podrían perder la cobertura a partir del 30 de septiembre.

¿Qué excepción tienen algunos cubanos para conservar Medicaid en Florida?

Los cubanos cuentan con una excepción relevante dentro de las nuevas reglas. La categoría Cuban/Haitian Entrant continúa entre las categorías protegidas, por lo que quienes sean reconocidos bajo esta clasificación pueden mantener el acceso a Medicaid si cumplen con los demás requisitos.

De acuerdo con Periódico Cubano, esta categoría también permite que determinados residentes permanentes queden fuera del período general de espera de cinco años que puede aplicarse en otros casos migratorios.

Sin embargo, tener ciudadanía cubana no significa que Medicaid se otorgue automáticamente. Florida debe verificar la categoría migratoria específica de cada persona y comprobar que también cumpla requisitos como la residencia en el estado, el nivel de ingresos y la pertenencia a un grupo elegible.

Esta diferencia puede ser importante para los cubanos que ingresaron a Estados Unidos mediante parole, tienen una solicitud de asilo pendiente o atraviesan otro proceso migratorio. Según cada caso, algunos podrían continuar siendo considerados Cuban/Haitian Entrants.

Por ello, la advertencia sobre el parole humanitario no significa que todos los cubanos que ingresaron bajo esta figura perderán Medicaid. La decisión dependerá del estatus migratorio que las autoridades puedan confirmar en cada caso.

Los inmigrantes que actualmente reciben Medicaid en Florida deben revisar las comunicaciones enviadas por el DCF y consultar su cuenta de MyACCESS antes del 30 de septiembre, especialmente si recibieron una solicitud para presentar documentos sobre su situación migratoria.