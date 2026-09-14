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Piero Quispe se rindió ante Lizandro Alzugaray tras victoria ante Alianza Lima: "Está bendecido"

Piero Quispe se pronunció tras la victoria de Universitario en el clásico ante Alianza Lima y no dudó en elogiar el rendimiento de Lizandro Alzugaray tras marcar el gol del triunfo.

Angel Curo
Piero Quispe se rindió ante Lizandro Alzugaray tras victoria ante Alianza Lima
Piero Quispe se rindió ante Lizandro Alzugaray tras victoria ante Alianza Lima | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes logró un valioso triunfo por 2-1 ante Alianza Lima en el clásico y terminó dando un golpe importante en su lucha por el título del Torneo Clausura 2026. Tras la victoria, Piero Quispe sorprendió a los hinchas al remarcar el aporte de un futbolista extranjero en el plantel.

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Piero Quispe se rindió ante Lizandro Alzugaray tras victoria ante Alianza

Durante una conversación con el programa ‘Fútbol Como Cancha’, el mediocentro de Universitario fue consultado sobre su análisis del partido y, especialmente, acerca del gol del triunfo de Lizandro Alzugaray, quien aprovechó un grosero error del portero Alejandro Duarte en el último minuto del clásico.

Ante ello, Piero Quispe evitó entrar en polémicas y centró su atención en su compañero de equipo, a quien consideró “bendecido” por la fortuna de encontrarse con una pelota en el área y tener la oportunidad de empujarla para marcar el gol del triunfo, algo especialmente valioso en un clásico.

Lisandro Alzugaray, Universitario de Deportes

Lisandro Alzugaray anotó el gol del triunfo aprovechando error de Alejandro Duarte

Lizandro Alzugaray está bendecido, que te quede una pelota así y en un clásico es estar bendecido. Es una gran persona y aporta muchísimo al grupo, fueron las palabras del volante nacional.

Del mismo modo, Quispe no solo destacó el rendimiento del atacante argentino, sino que también resaltó sus cualidades personales y el importante aporte que realiza dentro del plantel de Universitario.

Piero Quispe defendió a Alejandro Duarte tras error en gol de Universitario

En esa línea, el volante de 25 años sorprendió al dejar el hinchaje a un lado y lamentar el error que tuvo su rival Alejandro Duarte para el segundo gol de Universitario. Piero Quispe destacó que sigue siendo un gran portero y le mostró su apoyo en medio de las críticas.

No se lo deseo a nadie lo que le pasó a Alejandro Duarte, mandarle mi apoyo porque es un gran arquero y es compañero de profesión. No le deseo el mal a nadie, mencionó el ‘Príncipe Inca’.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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