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Partidos de hoy, lunes 31 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

A continuación conoce la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 31 de agosto. Habrá acción por LaLiga, Premier League y otros torneos.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este lunes 31 de agosto.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este lunes 31 de agosto. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 31 de agosto habrá interesantes encuentros por las principales ligas de Sudamérica y del mundo. Por ejemplo, Barcelona enfrentará al Rayo Vallecano por LaLiga y Arsenal se medirá contra Aston Villa en la Premier League. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy.

Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentan por LaLiga

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Barcelona vs Rayo Vallecano y dónde ver partido por LaLiga?

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Osasuna vs Getafe12.30 p. m.DSports y DGO
Barcelona vs Rayo Vallecano2.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Aston Villa vs Arsenal2.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Lecce vs Roma11.30 a. m.ESPN 3 y Disney+
Atalanta vs Bolonia1.45 p. m.ESPN 3 y Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Defensa y Justicia vs Platense5.00 p. m.Fanatiz y ESPN Premium
Estudiantes LP vs Newell’s5.00 p. m.Fanatiz y TNT Sports
Instituto vs San Lorenzo7.15 p. m.Fanatiz y TNT Sports
Tigre vs Barracas Central7.15 p. m.Disney+ y Fanatiz

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
SA Bulo Bulo vs Guabirá2.00 p. m.Entel Gol
Tomayapo vs Independiente7.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Serie A de Brasil

PartidoHorarioCanal
Remo vs Coritiba6.00 p. m.Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
U. La Calera vs La Serena5.15 p. m.Max y TNT Sports
U. Católica vs O’Higgins7.45 p. m.Max y TNT Sports

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Dep. Pasto vs Pereira6.00 p. m.Win+
Tolima vs Cúcuta8.05 p. m.Win+

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Racing Montevideo vs Albion1.30 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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