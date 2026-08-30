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Partidos de hoy, lunes 31 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
A continuación conoce la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 31 de agosto. Habrá acción por LaLiga, Premier League y otros torneos.
Este lunes 31 de agosto habrá interesantes encuentros por las principales ligas de Sudamérica y del mundo. Por ejemplo, Barcelona enfrentará al Rayo Vallecano por LaLiga y Arsenal se medirá contra Aston Villa en la Premier League. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Osasuna vs Getafe
|12.30 p. m.
|DSports y DGO
|Barcelona vs Rayo Vallecano
|2.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Aston Villa vs Arsenal
|2.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Lecce vs Roma
|11.30 a. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Atalanta vs Bolonia
|1.45 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Defensa y Justicia vs Platense
|5.00 p. m.
|Fanatiz y ESPN Premium
|Estudiantes LP vs Newell’s
|5.00 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
|Instituto vs San Lorenzo
|7.15 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
|Tigre vs Barracas Central
|7.15 p. m.
|Disney+ y Fanatiz
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|SA Bulo Bulo vs Guabirá
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Tomayapo vs Independiente
|7.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Serie A de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Remo vs Coritiba
|6.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|U. La Calera vs La Serena
|5.15 p. m.
|Max y TNT Sports
|U. Católica vs O’Higgins
|7.45 p. m.
|Max y TNT Sports
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Dep. Pasto vs Pereira
|6.00 p. m.
|Win+
|Tolima vs Cúcuta
|8.05 p. m.
|Win+
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Racing Montevideo vs Albion
|1.30 p. m.
|Disney+
¡Vamos al Circo!
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