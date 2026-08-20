- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Botafogo
- Corinthians vs Rosario Central
- Olimpia vs Vasco da Gama
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Vóley
Lionel Messi agredió a un rival durante partido del Inter Miami y podría recibir dura sanción
El astro argentino protagonizó un tenso momento durante el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union, cuando lanzó una cachetada a uno de sus rivales.
Lionel Messi volvió a sobresalir con el Inter Miami al firmar un gol y una asistencia en el empate 2-2 ante Philadelphia Union. Pese a ello, el argentino también terminó en el foco de la controversia por una acción en el tramo final que podría derivar en una sanción disciplinaria.
Todo sucedió después de un cruce con Quinn Sullivan, generado por una jugada anterior del atacante de Philadelphia. En las imágenes se aprecia al capitán del equipo rosa soltando un manotazo que roza apenas a su adversario. Sullivan reaccionó y ambos tuvieron que ser apartados por el árbitro y sus compañeros. El episodio concluyó con expulsiones en el tiempo añadido, aunque Messi no vio la tarjeta roja.
PUEDES VER: Cienciano vs Botafogo EN VIVO: canal de transmisión, hora y pronóstico por 8vos de Sudamericana
¿Lionel Messi puede ser sancionado tras esta acción?
Según diversos medios, el incidente podría tener consecuencias más allá del terreno de juego. Los organismos disciplinarios de la MLS podrían revisar lo sucedido y evaluar una posible sanción, pese a que la acción no fue castigada directamente durante el partido.
¿Cómo fue el partido de Lionel Messi?
Más allá del incidente, Messi resultó determinante para Inter Miami. A los 21 minutos, un centro suyo acabó en el gol de Dániel Pintér y, cinco minutos más tarde, el argentino apareció para anotar el 2-1 con un zurdazo. Se trató de su primer tanto desde su regreso a la competencia tras la muerte de su padre, Jorge Messi.
Philadelphia Union se adelantó a los 11 minutos gracias a Indiana Vassilev, pero el conjunto de Florida respondió con rapidez. Sin embargo, Neil Pierre volvió a golpear a los 58’ para fijar el 2-2 definitivo. Más tarde, el VAR anuló un tanto de Philadelphia por fuera de juego.
Con este empate, el Inter puso fin a una seguidilla de tres derrotas consecutivas, aunque todavía no logra disipar las dudas en la MLS. Messi, por su parte, completó una actuación destacada con un gol y una asistencia, pese a que el episodio polémico podría acarrearle consecuencias.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
CIRCO MONTECARLO
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María
PRECIOS/ 31.90
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00