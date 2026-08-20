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Lionel Messi agredió a un rival durante partido del Inter Miami y podría recibir dura sanción

El astro argentino protagonizó un tenso momento durante el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union, cuando lanzó una cachetada a uno de sus rivales.

Antonio Vidal
Lionel Messi agredió a un rival durante partido del Inter Miami y podría recibir dura sanción. Foto: composición Líbero
Lionel Messi agredió a un rival durante partido del Inter Miami y podría recibir dura sanción. Foto: composición Líbero
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Lionel Messi volvió a sobresalir con el Inter Miami al firmar un gol y una asistencia en el empate 2-2 ante Philadelphia Union. Pese a ello, el argentino también terminó en el foco de la controversia por una acción en el tramo final que podría derivar en una sanción disciplinaria.

Todo sucedió después de un cruce con Quinn Sullivan, generado por una jugada anterior del atacante de Philadelphia. En las imágenes se aprecia al capitán del equipo rosa soltando un manotazo que roza apenas a su adversario. Sullivan reaccionó y ambos tuvieron que ser apartados por el árbitro y sus compañeros. El episodio concluyó con expulsiones en el tiempo añadido, aunque Messi no vio la tarjeta roja.

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¿Lionel Messi puede ser sancionado tras esta acción?

Según diversos medios, el incidente podría tener consecuencias más allá del terreno de juego. Los organismos disciplinarios de la MLS podrían revisar lo sucedido y evaluar una posible sanción, pese a que la acción no fue castigada directamente durante el partido.

¿Cómo fue el partido de Lionel Messi?

Más allá del incidente, Messi resultó determinante para Inter Miami. A los 21 minutos, un centro suyo acabó en el gol de Dániel Pintér y, cinco minutos más tarde, el argentino apareció para anotar el 2-1 con un zurdazo. Se trató de su primer tanto desde su regreso a la competencia tras la muerte de su padre, Jorge Messi.

Philadelphia Union se adelantó a los 11 minutos gracias a Indiana Vassilev, pero el conjunto de Florida respondió con rapidez. Sin embargo, Neil Pierre volvió a golpear a los 58’ para fijar el 2-2 definitivo. Más tarde, el VAR anuló un tanto de Philadelphia por fuera de juego.

Con este empate, el Inter puso fin a una seguidilla de tres derrotas consecutivas, aunque todavía no logra disipar las dudas en la MLS. Messi, por su parte, completó una actuación destacada con un gol y una asistencia, pese a que el episodio polémico podría acarrearle consecuencias.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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