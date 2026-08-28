Erick Noriega se le plantó a rival en clásico ante Inter y se ganó la admiración del hincha

Uno de los futbolistas peruanos con mejor presente en la actualidad es Erick Noriega, quien se ha afianzado en Gremio luego de su paso por Alianza Lima. Ahora, el defensor nacional se hizo noticia en redes sociales luego de que se filtrara un video suyo plantándose sin miedo frente a su rival, durante el clásico de Porto Alegre ante Internacional por la Copa de Brasil.

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Se jugó el duelo de ida por los cuartos de final de la competición y acabó con empate a cero entre ambas instituciones deportivas. Al final del compromiso se dio una escena fuerte: un futbolista del Inter intentó amedrentar al 'Samurái' haciéndole la finta de que se le iba a lanzar para agredirlo, pero el hombre de la selección peruana reaccionó firme y terminó haciéndole retroceder.

Resulta que Erick Noriega empujó al jugador del Internacional de Porto Alegre y luego lo encaró con firmeza pese a su intento de asustarlo, lo que ha despertado las palmas de los hinchas en redes sociales, ya que indican es la manera correcta de vivir un clásico tan importante. Con ello, el ex Alianza Lima cada vez agarra más experiencia para cuando sea convocado a la Bicolor.

Vale precisar que ahora Gremio definirá su pase a la semifinal de la Copa de Brasil la próxima semana, el jueves 3 de septiembre, ante Inter en el Arena do Gremio. El volante incaico también estará en el terreno de juego y aportará su 'granito de arena' para obtener su segundo título desde que llegó a tierra brasileña en 2025.

Trayectoria de Erick Noriega