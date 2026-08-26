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¡Imparable! Doblete de Kylian Mbappé para el 2-1 del Real Madrid ante Real Sociedad - VIDEO

¡Lo hizo de nuevo! Kylian Mbappé vuelve a golpear a la Real Sociedad. El francés combinó con Bellingham y con un disparo colocado le está dando la victoria al Real Madrid en LaLiga.

Angel Curo
Doblete de Kylian Mbappé para el 2-1 del Real Madrid ante Real Sociedad
Doblete de Kylian Mbappé para el 2-1 del Real Madrid ante Real Sociedad | Captura ESPN
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Kylian Mbappé vuelve a poner su nombre en el marcador. 'Donatello' armó una gran jugada combinada con Jude Bellingham y convirtió el 2-1 del Real Madrid ante la Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga EA Sports 2026/2027.

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Gol de Kylian Mbappé para el 2-1 del Real Madrid ante Real Sociedad

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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