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¡Imparable! Doblete de Kylian Mbappé para el 2-1 del Real Madrid ante Real Sociedad - VIDEO
¡Lo hizo de nuevo! Kylian Mbappé vuelve a golpear a la Real Sociedad. El francés combinó con Bellingham y con un disparo colocado le está dando la victoria al Real Madrid en LaLiga.
Doblete de Kylian Mbappé para el 2-1 del Real Madrid ante Real Sociedad | Captura ESPN
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Kylian Mbappé vuelve a poner su nombre en el marcador. 'Donatello' armó una gran jugada combinada con Jude Bellingham y convirtió el 2-1 del Real Madrid ante la Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga EA Sports 2026/2027.
Gol de Kylian Mbappé para el 2-1 del Real Madrid ante Real Sociedad
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